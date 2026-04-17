Skolu ekskursijas kļūst par luksusu? Vecāki satraukti par izmaksām līdz pat vairākiem simtiem eiro 0
Skolu ekskursijas ir nozīmīga mācību procesa daļa, kas sniedz skolēniem iespēju iegūt zināšanas ārpus klases telpām. Tās palīdz labāk izprast mācību vielu, redzot to reālajā dzīvē, piemēram, apmeklējot muzejus, dabas parkus vai uzņēmumus. Ekskursijas veicina arī skolēnu interesi par dažādām jomām un paplašina viņu redzesloku.
Papildus izglītojošajam aspektam ekskursijas stiprina klases kolektīvu un attīsta sociālās prasmes. Skolēni mācās sadarboties, būt atbildīgi un cienīt citus, pavadot laiku kopīgās aktivitātēs. Tās bieži kļūst par patīkamām atmiņām, kas saglabājas ilgi pēc skolas gadiem.
Tomēr pēdējā laikā ir aktualizējies jautājums par ekskursiju izmaksām. Kāda māmiņa vietnē “Threads” raksta: “Nesen bija ieraksts par bērnu skolas ekskursijām. Cik tas izmaksā. Šonedēļ meita bija ekskursijā, kas izmaksāja 30 eiro. Savukārt dēlam skolas ekskursijas izmaksas – 200 eiro.”
Citi vecāki komentāru sadaļā dalās viedokļos un pieredzēs par šo tēmu:
“No 1. klases līdz 3. klases 1. semestra beigām bērni brauca ekskursijās gandrīz katru mēnesi, un tie bija 20 EUR katru reizi. Retu reizi bija skolas somas pasākumi, bet tāpat izdevumi par autobusu. Līdz kādā dienā kāds vecāks uztaisīja traci, kam es arī daļēji piekrītu — bērni vairs nepriecājas par braucieniem, jo tā ir kļuvusi par ierastu lietu. Taču katru mēnesi 20 € daudzbērnu vai trūcīgākām ģimenēm ir pamatīgs izaicinājums. Tā nu otrajā pusgadā mūsu trešklasnieki nav bijuši nekur, kas nemaz nav slikti.”
“Mums pirmklasniekam pirmā klases ekskursija būs bezmaksas. Skolotāja to organizējusi STEM projekta ietvaros. Vecākajai meitai visas ekskursijas bijušas līdz 30 eiro.”
“Manējam pēdējā ekskursija maksāja ap 50 € uz Igauniju. Skolotāji izrēķināja, ka lētāk ir ņemt caur kompāniju. Iekļauts autobuss, akvaparks, pusdienas, kaut kāda spēle pa pilsētu un apskates objekti. Ja organizētu paši, tad sanāktu dārgāk. Devu līdzi vēl kabatas naudu suvenīriem un kārumiem.”
“Jā, nu summa iespaidīga. Bet, ja izmaksas atbilst ekskursijas saturam, tad kādēļ ne. Mums arī tūlīt ekskursija — 45 €. Nu tā… it kā jau daudz, vai ne? Bet, kad izlasi, kas ietilpst un kādas aktivitātes paredzētas, un vēl Z/S paēdinās, tad, man liekas, nu kur vēl labāk — lai tikai brauc.”
“Es kā skolotāja plānoju ekskursiju tā, lai tā būtu izzinoša, lai ir prieks puncītim un arī kāda kustība. Šogad brauksim uz Jaunmoku pili, pēc tam uz Pūres šokolādes muzeju un noslēgumā uz Baskāju taku. Kopējās izmaksas ir 33,10 €, bet mēs braucam divas klases kopā — tas mazliet samazina summu. Taču baidos, ka autobusa izmaksas varētu pieaugt degvielas cenu dēļ.”
Skolai jāsedz mācību ekskursiju izmaksas, bet vecāki var palīdzēt ar līdzfinansējumu
Jau iepriekš LA.LV bija lūdzis atbildīgo iestāžu komentāru par mācību ekskursijām. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga citā rakstā skaidroja: “Mācību ekskursija ir viena no mācību organizācijas formām. Tā kā mācību formas patstāvīgi izvēlas skola un tās skolotāji, tad skola un tās skolotāji arī patstāvīgi pieņemt lēmumu par ekskursiju organizēšanas nepieciešamību.
Pirms ekskursijas skolai ir jāizvērtē tās nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma esamība. Skola nav tiesīga lūgt bērnu vecākiem maksāt par ekskursijām, ja vien viņi paši brīvprātīgi nav vienojušies tās līdzfinansēt.
Tomēr arī tad, ja vairākums vecāku brīvprātīgi vienojas, ka ir gatavi ekskursijas līdzfinansēt, skolai jānodrošina, ka ekskursijā piedalās arī tie bērni, kuru vecāki nav iesaistījušies ar līdzfinansējumu.
Turklāt skolām ir jāievēro normatīvajā aktā noteiktie veidi, kādā izglītības iestādes var saņemt papildu finanšu līdzekļus, un normatīvajā aktā noteiktais regulējums par izglītības iestādē saņemto papildu finanšu līdzekļu izlietojumu.
Lai gan ekskursijas norisei nepieciešamais finansējums ir jānodrošina skolai, tomēr jāatceras, ka valstī tiek īstenotas divas programmas / projekti, kuru ietvaros arī iespējams iegūt finansējumu skolēnu pieredzes bagātināšanai – kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” un “STEM un pilsoniskās līdzdalības skolas soma”.
“Latvijas skolas soma” nodrošina skolēniem iespēju bez maksas regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci (skolai ir iespējams iegūt finansējumu arī transporta izdevumiem un biļešu apmaksai, finansējumu administrē izglītības iestāžu dibinātāji). Savukārt projektā “STEM un pilsoniskās līdzdalības skolas soma” (projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda plus) piedāvā iespējas iepazīt dabaszinātnes, tehnoloģijas, matemātiku (STEM) un pilsonisko līdzdalību praktiskās aktivitātēs, kas cieši saistītas ar mācību saturu. 2025./2026. mācību gadā katram skolēnam paredzēts finansējums divu norišu apmeklējumam, un projekta sākumā pieejamas 480 dažādas aktivitātes visā Latvijā. Piedāvājums pieejams ne tikai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, bet arī pirmsskolām.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!