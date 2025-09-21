Skrien prom un saskrāpē saimnieku: kāpēc lielākajai daļai kaķu ir tik ļoti bail no ūdens? 0
Kaķi ir vieni no noslēpumainākajiem mājdzīvniekiem – skaisti, veikli un drosmīgi, tie spēj kāpt kokos, medīt un izskatās gluži kā nelieli kareivji. Taču varonība pazūd brīdī, kad viņiem jāsaskaras ar ūdeni. Lielākā daļa kaķu paniski izvairās no peldes, bet, ja saimnieks mēģina viņus mazgāt, tas nereti beidzas ar skaļiem ņaudieniem un saskrāpētām rokām. Kāpēc kaķiem ūdens šķiet tik biedējošs – to skaidro eksperti.
Mēs esam pieraduši redzēt savus mājdzīvniekus kā neatkarīgus, drosmīgus un dažreiz pat bezbailīgus. Tie viegli pārvar šķēršļus, prasmīgi medī rotaļu peles un acumirklī apgūst jebkuru telpu. Taču tikai ūdens bļodas parādīšanās vai tekoša krāna skaņa, pat visdrosmīgāko kaķi pārvērš par piesardzīgu gļēvuli. Eksperti ir noskaidrojuši, no kurienes rodas šīs bailes un vai visi kaķi patiešām baidās no ūdens.
Nepazīstama vide
Uz sauszemes kaķis jūtas pārliecināts, jo tas zina kā pārvietoties, tomēr ūdenī viss ir citādi: kustēties ir grūtāk, un situācijas kontrole ir vājāka. Tieši šī svešā vide dzīvniekam rada trauksmi.
Negatīva pieredze
Daži saimnieki maldīgi uzskata, ka kaķi ir jāpieradina pie ūdens “ar varu”. Diemžēl neuzmanīgi mēģinājumi, piemēram, dzīvnieka savaldīšana ar varu vai iegremdēšana vannā, dzīvniekam rada lielu stresu. Pietiek ar vienu neveiksmīgu pieredzi, lai kaķim attīstītos ilgstošas bailes un viņš izvairītos no ūdens visa mūža garumā.
Temperatūras nelīdzsvarotība
Kaķa kažokam ir svarīga funkcija: tas aizsargā ķermeni no pārkaršanas un hipotermijas. Kad kažoks kļūst mitrs, tas zaudē spēju regulēt temperatūru. Tāpēc daudzi kaķi pēc vannas sāk drebēt, mēģinot atjaunot termisko līdzsvaru.
Savas smaržas zaudēšana
Katram dzīvniekam ir sava unikālā smarža, ko atpazīst citi sugas pārstāvji. Ūdens un šampūns noskalo šo unikālo aromātu, un svešas smaržas esamība uz kaķa kažoka var izraisīt stresu. Tas arī ir iemesls, kāpēc pēc peldes vai mazgāšanās kaķi sāk aktīvi laizīt savu kažoku, tas ir tāpēc, lai atjaunotu savu dabisko smaržu.
Ģenētika un evolūcija
Ir vērts atcerēties, ka kaķi cēlušies no tuksneša senčiem, kuriem saskare ar ūdenstilpnēm bija reta parādība. Viņu dzīve norisinājās starp smiltīm, akmeņiem un krūmiem, nevis ūdenī. Tāpēc lielākajai daļai kaķu vienkārši trūkst dabiskas intereses par ūdeni.
Neskatoties uz vispārēju nepatiku pret ūdeni, ir šķirnes, kurām tas patīk, piemēram, Bengālijas kaķi ir ļoti aktīvi un drosmīgi, tāpēc viņiem patīk peldēties.
Kā mazgāt kaķi?
Ja kaķa mazgāšana tiešām ir nepieciešama, piemēram, medicīnisku procedūru dēļ, ir vērts ievērot pāris vienkāršus noteikumus: izmantojiet siltu ūdeni, nevis karstu vai aukstu, neiegremdējiet kaķi ūdenī – vienkārši samitriniet vietas, kuras nepieciešams apkopt, izmantojiet īpašus šampūnus, kuri ir speciāli paredzēti kaķiem un ir bez spēcīgas smaržas, pēc mazgāšanas rūpīgi nosusiniet mājdzīvnieku ar dvieli un nodrošiniet apstākļus, kuros kaķim nebūs auksti.
Kaķu bailēm no ūdens ir loģiski skaidrojumi, sākot no nepazīstamas vides līdz evolūcijas faktoriem. Galvenais, kas jāatceras, ir tas, ka vannošanās lielākajai daļai kaķu rada stresu, tāpēc pret to jāizturas atbildīgi.