Foto: Pexels

Skrien prom un saskrāpē saimnieku: kāpēc lielākajai daļai kaķu ir tik ļoti bail no ūdens? 0

LA.LV
Mājas Mājas mīluļi

Kaķi ir vieni no noslēpumainākajiem mājdzīvniekiem – skaisti, veikli un drosmīgi, tie spēj kāpt kokos, medīt un izskatās gluži kā nelieli kareivji. Taču varonība pazūd brīdī, kad viņiem jāsaskaras ar ūdeni. Lielākā daļa kaķu paniski izvairās no peldes, bet, ja saimnieks mēģina viņus mazgāt, tas nereti beidzas ar skaļiem ņaudieniem un saskrāpētām rokām. Kāpēc kaķiem ūdens šķiet tik biedējošs – to skaidro eksperti.

Reklāma
Reklāma
“Īstā dzīve sākas tikai pēc tam!” Cilvēki, kas piedzīvojuši nāvi atklāj, ko redzējuši viņsaulē – pieci patiesi stāsti 46
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Veselam
Dzīvo ilgāk un jūties jaunāks: 8 ikdienas paradumi, kas glābj no priekšlaicīgas novecošanās un sirds problēmām
Lasīt citas ziņas

Mēs esam pieraduši redzēt savus mājdzīvniekus kā neatkarīgus, drosmīgus un dažreiz pat bezbailīgus. Tie viegli pārvar šķēršļus, prasmīgi medī rotaļu peles un acumirklī apgūst jebkuru telpu. Taču tikai ūdens bļodas parādīšanās vai tekoša krāna skaņa, pat visdrosmīgāko kaķi pārvērš par piesardzīgu gļēvuli. Eksperti ir noskaidrojuši, no kurienes rodas šīs bailes un vai visi kaķi patiešām baidās no ūdens.

Nepazīstama vide

Uz sauszemes kaķis jūtas pārliecināts, jo tas zina kā pārvietoties, tomēr ūdenī viss ir citādi: kustēties ir grūtāk, un situācijas kontrole ir vājāka. Tieši šī svešā vide dzīvniekam rada trauksmi.

Negatīva pieredze

CITI ŠOBRĪD LASA
Palīdzība vai resursu izšķērdēšana? Sabiedrībā uzvirmo strīdi par palīdzību Ukrainai
Kokteilis
Līderība vai kaislīgums? Uzzini, ko par tevi atklāj tava vārda pirmais burts
VIDEO. Pirmā nakts gandrīz kļuva liktenīga: kā tagad klājas Rīgas ZOO kapibaru mazulim?

Daži saimnieki maldīgi uzskata, ka kaķi ir jāpieradina pie ūdens “ar varu”. Diemžēl neuzmanīgi mēģinājumi, piemēram, dzīvnieka savaldīšana ar varu vai iegremdēšana vannā, dzīvniekam rada lielu stresu. Pietiek ar vienu neveiksmīgu pieredzi, lai kaķim attīstītos ilgstošas bailes un viņš izvairītos no ūdens visa mūža garumā.

Temperatūras nelīdzsvarotība

Kaķa kažokam ir svarīga funkcija: tas aizsargā ķermeni no pārkaršanas un hipotermijas. Kad kažoks kļūst mitrs, tas zaudē spēju regulēt temperatūru. Tāpēc daudzi kaķi pēc vannas sāk drebēt, mēģinot atjaunot termisko līdzsvaru.

Savas smaržas zaudēšana

Katram dzīvniekam ir sava unikālā smarža, ko atpazīst citi sugas pārstāvji. Ūdens un šampūns noskalo šo unikālo aromātu, un svešas smaržas esamība uz kaķa kažoka var izraisīt stresu. Tas arī ir iemesls, kāpēc pēc peldes vai mazgāšanās kaķi sāk aktīvi laizīt savu kažoku, tas ir tāpēc, lai atjaunotu savu dabisko smaržu.

Ģenētika un evolūcija

Ir vērts atcerēties, ka kaķi cēlušies no tuksneša senčiem, kuriem saskare ar ūdenstilpnēm bija reta parādība. Viņu dzīve norisinājās starp smiltīm, akmeņiem un krūmiem, nevis ūdenī. Tāpēc lielākajai daļai kaķu vienkārši trūkst dabiskas intereses par ūdeni.

Neskatoties uz vispārēju nepatiku pret ūdeni, ir šķirnes, kurām tas patīk, piemēram, Bengālijas kaķi ir ļoti aktīvi un drosmīgi, tāpēc viņiem patīk peldēties.

Kā mazgāt kaķi?

Ja kaķa mazgāšana tiešām ir nepieciešama, piemēram, medicīnisku procedūru dēļ, ir vērts ievērot pāris vienkāršus noteikumus: izmantojiet siltu ūdeni, nevis karstu vai aukstu, neiegremdējiet kaķi ūdenī – vienkārši samitriniet vietas, kuras nepieciešams apkopt, izmantojiet īpašus šampūnus, kuri ir speciāli paredzēti kaķiem un ir bez spēcīgas smaržas, pēc mazgāšanas rūpīgi nosusiniet mājdzīvnieku ar dvieli un nodrošiniet apstākļus, kuros kaķim nebūs auksti.

Reklāma
Reklāma

Kaķu bailēm no ūdens ir loģiski skaidrojumi, sākot no nepazīstamas vides līdz evolūcijas faktoriem. Galvenais, kas jāatceras, ir tas, ka vannošanās lielākajai daļai kaķu rada stresu, tāpēc pret to jāizturas atbildīgi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Velk kā magnēts: kaķis ar kājām mēro 50 km, lai atkal apmeklētu alus darītavu un pasēdētu krogā
Mājas
Kādā vecumā kaķis tiek uzskatīts par vecu: atbild veterinārārsts
VIDEO. Unikāls kaķēns ar divkrāsainu seju un atšķirīgām acīm apbūris soctīklotājus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.