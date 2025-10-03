Instagram.com/Castle Rock Brewery

Velk kā magnēts: kaķis ar kājām mēro 50 km, lai atkal apmeklētu alus darītavu un pasēdētu krogā 0

LA.LV
20:13, 3. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Lielbritānijā kāds gadu vecs kaķis kļuvis par īstu slavenību —  šovasar viņš divas reizes  aizklīdis no mājām un abas reizes atrasts alus darītavā “Castle Rock Brewery” Notingemā, kas atrodas vairāk nekā 50 kilometru attālumā. Kā viņam izdevies tikt tik tālu, joprojām nav skaidrs, vēsta BBC.

Reklāma
Reklāma
“Īstā dzīve sākas tikai pēc tam!” Cilvēki, kas piedzīvojuši nāvi atklāj, ko redzējuši viņsaulē – pieci patiesi stāsti 46
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Veselam
Dzīvo ilgāk un jūties jaunāks: 8 ikdienas paradumi, kas glābj no priekšlaicīgas novecošanās un sirds problēmām
Lasīt citas ziņas

Kaķa saimniece Čārlija Roulingsa stāsta, ka kaķi vārdā Zemesrieksts (Peanut) pieņēmusi savās mājās pagājušā gada novembrī.

Pirmo reizi viņš pazudis 3. jūlijā un bijis prom veselas trīs nedēļas.
CITI ŠOBRĪD LASA
Palīdzība vai resursu izšķērdēšana? Sabiedrībā uzvirmo strīdi par palīdzību Ukrainai
Mājas
Skrien prom un saskrāpē saimnieku: kāpēc lielākajai daļai kaķu ir tik ļoti bail no ūdens?
Kokteilis
Līderība vai kaislīgums? Uzzini, ko par tevi atklāj tava vārda pirmais burts

Saimniece atzīst, ka iepriekš runcis nekad nebija devies tik ilgos klejojumos.

“Kad saņēmām zvanu no veterinārās klīnikas un uzzinājām, kur viņš atrasts, mēs nespējām noticēt savām ausīm. Domājām, ka viņu sabraukusi automašīna,” atceras saimniece.

Alus darītavas darbinieki publicēja ziņu par atrasto kaķi sociālajos tīklos, taču saimniekus izdevās atrast tikai pēc tam, kad runcis tika nogādāts veterinārajā klīnikā, kur pārbaudīja viņa mikročipu.

“Tikai tad es “Google” meklētājā ierakstīju “Notingemas alus darītava kaķis” un ieraudzīju visus šos sludinājumus.

Izrādās, viņi bija publicējuši informāciju Notingemas pazudušo un atrasto dzīvnieku lapās, kamēr mēs meklējām viņu savās, vietējās grupās,” turpina Čārlija.

Sākotnēji saimniece pieļāva, ka kaķis, iespējams, ielēcis kādā no alus piegādes kravas automašīnām.Taču 27. augustā runcis atkal pazuda.

Šoreiz viņš alus darītavā uzradās tikai pēc trim dienām, tāpēc, visticamāk, ka viņš ceļu mērojis kājām,  spriež saimniece.

Šādam scenārijam piekrīt arī alus darītavas vadītāja Džesika Kolinsa.

Viņa stāsta, ka šoreiz runcis ieradies ļoti netīrs, kas liek domāt, ka viņš, iespējams, ceļu mērojis gar dzelzceļa sliedēm.

Viņa arī norāda, ka uz apkaimi, kurā mitinās runcis, alus darītava neveic piegādes:

“Tāpēc versija par kravas auto man šķiet maz ticama.”

Kaķa uzticība šai alus darītavai kļuvusi tik noturīga, ka darbinieki jau jokojot apsver iespēju viņam izsniegt “pastāvīgā klienta karti”.

“Viņš ir ļoti jauks, mazs, bet ļoti skaļš kaķītis. Mēs viņu iesaucām par Spiedzēju – par godu vienai no mūsu alus šķirnēm, “Screech Owl”, jo viņš vienmēr dzirdams jau pa gabalu,” stāsta Kolinsa.

Vakaros, kad alus darītava beidza darbu, runcis cilpoja uz kaimiņos esošo krogu “Vat and Fiddle”, kur ātri vien kļuva par apmeklētāju mīluli.

Jau pēc pirmās pazušanas reizes saimnieki runcim ap kaklu aplika siksniņu ar vārdu un adresi, taču viņš pamanījās to veikli noplēst.

Tagad tā tiks aizstāta ar GPS raidītāju, lai piedzīvojumu meklētāju turpmāk varētu vieglāk atrast.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Trīs vistas dod triecienu kaķim – drosmīgais uzbrukums pārsteidz skatītājus
VIDEO. Oho! Vīrietis saviem kaķiem uzbūvē pilnībā funkcionējošu mini metro staciju
Mājas
Kāpēc kaķis vienmēr vēlas nākt līdzi saimniekam uz tualeti? Dzīvnieku uzvedības eksperti norāda, ka tā ir laba zīme
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.