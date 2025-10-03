Velk kā magnēts: kaķis ar kājām mēro 50 km, lai atkal apmeklētu alus darītavu un pasēdētu krogā 0
Lielbritānijā kāds gadu vecs kaķis kļuvis par īstu slavenību — šovasar viņš divas reizes aizklīdis no mājām un abas reizes atrasts alus darītavā “Castle Rock Brewery” Notingemā, kas atrodas vairāk nekā 50 kilometru attālumā. Kā viņam izdevies tikt tik tālu, joprojām nav skaidrs, vēsta BBC.
Kaķa saimniece Čārlija Roulingsa stāsta, ka kaķi vārdā Zemesrieksts (Peanut) pieņēmusi savās mājās pagājušā gada novembrī.
Saimniece atzīst, ka iepriekš runcis nekad nebija devies tik ilgos klejojumos.
“Kad saņēmām zvanu no veterinārās klīnikas un uzzinājām, kur viņš atrasts, mēs nespējām noticēt savām ausīm. Domājām, ka viņu sabraukusi automašīna,” atceras saimniece.
Alus darītavas darbinieki publicēja ziņu par atrasto kaķi sociālajos tīklos, taču saimniekus izdevās atrast tikai pēc tam, kad runcis tika nogādāts veterinārajā klīnikā, kur pārbaudīja viņa mikročipu.
Izrādās, viņi bija publicējuši informāciju Notingemas pazudušo un atrasto dzīvnieku lapās, kamēr mēs meklējām viņu savās, vietējās grupās,” turpina Čārlija.
Sākotnēji saimniece pieļāva, ka kaķis, iespējams, ielēcis kādā no alus piegādes kravas automašīnām.Taču 27. augustā runcis atkal pazuda.
Šādam scenārijam piekrīt arī alus darītavas vadītāja Džesika Kolinsa.
Viņa stāsta, ka šoreiz runcis ieradies ļoti netīrs, kas liek domāt, ka viņš, iespējams, ceļu mērojis gar dzelzceļa sliedēm.
Viņa arī norāda, ka uz apkaimi, kurā mitinās runcis, alus darītava neveic piegādes:
Kaķa uzticība šai alus darītavai kļuvusi tik noturīga, ka darbinieki jau jokojot apsver iespēju viņam izsniegt “pastāvīgā klienta karti”.
“Viņš ir ļoti jauks, mazs, bet ļoti skaļš kaķītis. Mēs viņu iesaucām par Spiedzēju – par godu vienai no mūsu alus šķirnēm, “Screech Owl”, jo viņš vienmēr dzirdams jau pa gabalu,” stāsta Kolinsa.
Jau pēc pirmās pazušanas reizes saimnieki runcim ap kaklu aplika siksniņu ar vārdu un adresi, taču viņš pamanījās to veikli noplēst.
Tagad tā tiks aizstāta ar GPS raidītāju, lai piedzīvojumu meklētāju turpmāk varētu vieglāk atrast.