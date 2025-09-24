VIDEO. Unikāls kaķēns ar divkrāsainu seju un atšķirīgām acīm apbūris soctīklotājus 0

LA.LV
18:32, 24. septembris 2025
Ziņas Dabā

Unikāls kaķēns ar retu mutāciju ir iekarojis cilvēku sirdis internetā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes beidzot piedzīvos kaut ko sen gaidītu: tas notiks jau šodien
“Pirmo reizi pa 10 gadiem redzu…” Cilvēki pamatīgi izbrīnīti par redzēto lielveikalā
Kas tas par jaunu vīrusu plosās Latvijā? Slimnieki atklāj nesaprotamos simptomus
Lasīt citas ziņas

Pāris mēnešus vecs kaķēns Mantis piedzima ar iespaidīgu divkrāsainu purniņu – viena sejas puse ir melna, otra oranža, un viņam ir arī atšķirīgas acis.

Video ar kaķēnu, kas publicēti vietnē “TikTok”, savākuši miljoniem skatījumu un pārsteiguši lietotājus visā pasaulē.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Izklausās pēc atvadām!” Rietumi Trampa jaunajā nostājā saskata gan satraucošus, gan pozitīvus signālus
“Apturēt Putinu tagad ir lētāk, nekā būvēt bunkurus un pazemes bērnudārzus!” Zelenskis uzrunā Rietumu līderus
Kad Rīgas pašvaldības policija šim sāks pievērst uzmanību? Iedzīvotājs nokaitināts par nekaunīgu šoferi

Atšķirībā no vairuma kaķēnu, Mantis izskats ir dabisks ģenētisks retums, kas rodas, kad mātes dzemdē saplūst divi embriji.

“Mantis ir tik unikāls,” sacīja saimniece Saida intervijā “What’s The Jam”.

Vairākos vietnē “TikTok” publicētajos video redzams, kā neparastais kaķēns dzenā kameru. Viņa jūras zilā labā acs kontrastē ar riekstu krāsas kreiso.

“Skaistākais kaķis. Neticami īpašs un unikāls,” komentēja kāds skatītājs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Pirmo reizi pa 10 gadiem redzu…” Cilvēki pamatīgi izbrīnīti par redzēto lielveikalā
Kāda ir vislabākā apdzīšana? Pat policija reaģē uz autobraucēja ļauno jociņu
“Varbūt sarunājam, ka šito Amerikas principu te neieviešam?” Viesturu mulsina apkalpošanas principi kādā bulciņu veikalā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.