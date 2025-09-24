VIDEO. Unikāls kaķēns ar divkrāsainu seju un atšķirīgām acīm apbūris soctīklotājus 0
Unikāls kaķēns ar retu mutāciju ir iekarojis cilvēku sirdis internetā.
Pāris mēnešus vecs kaķēns Mantis piedzima ar iespaidīgu divkrāsainu purniņu – viena sejas puse ir melna, otra oranža, un viņam ir arī atšķirīgas acis.
Video ar kaķēnu, kas publicēti vietnē “TikTok”, savākuši miljoniem skatījumu un pārsteiguši lietotājus visā pasaulē.
Atšķirībā no vairuma kaķēnu, Mantis izskats ir dabisks ģenētisks retums, kas rodas, kad mātes dzemdē saplūst divi embriji.
“Mantis ir tik unikāls,” sacīja saimniece Saida intervijā “What’s The Jam”.
Vairākos vietnē “TikTok” publicētajos video redzams, kā neparastais kaķēns dzenā kameru. Viņa jūras zilā labā acs kontrastē ar riekstu krāsas kreiso.
“Skaistākais kaķis. Neticami īpašs un unikāls,” komentēja kāds skatītājs.