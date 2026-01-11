Foto. pexels-haider-syed

Kāpēc viesnīcu gultasveļa gandrīz vienmēr ir sniegbalta: tam ir īpašs pamatojums 0

6:46, 11. janvāris 2026
Ieejot viesnīcas numuriņā, gandrīz vienmēr mūs sagaida viens un tas pats attēls: sniegbaltu palagu klāta gulta, kas izskatās tik tīra, ka gribas uzreiz iekrist tajā un aizmirst par visu pasauli.

Balta gultas veļa jau sen kļuvusi par viesnīcu industrijas neoficiālo standartu – saskaņā ar Vācijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (HOGA) datiem līdz pat 80% viesnīcu Eiropā un pasaulē izvēlas tieši baltu veļu.

Bet kāpēc tieši balta?

Vai tā ir tikai gaumes lieta vai aiz tā slēpjas kaut kas daudz dziļāks? Viss aizsākās ar kādu gudru triku deviņdesmitajos gados. Stāsts par baltajām gultām mūsdienu izpratnē sākās 1990. gadu vidū, kad amerikāņu viesnīcu ķēde Westin Heavenly Bed nolēma veikt drosmīgu eksperimentu: viņi pilnībā aizliedza krāsainu un rakstainu gultasveļu visās savās viesnīcās un pārgāja tikai uz sniegbaltu, biezu, augstākās kvalitātes kokvilnu.

Numuri netika remontēti, sienas netika krāsotas, mēbeles nemainīja – tika nomainīta tikai veļa.

Rezultāts bija pārsteidzošs: viesi masveidā sāka rakstīt atsauksmes, ka “numuri izskatās pilnīgi jauni un tik grezni!”. Daudzi pat domāja, ka viesnīca tikko veikusi vērienīgu renovāciju, kamēr patiesībā izmaksas bija salīdzinoši nelielas.

Drīz vien Marriott, Hilton, Sheraton un citas lielās ķēdes sekoja šim piemēram – krāsainās segas un pārklāji pazuda, to vietā nāca tīri balti palagi, balti segas pārvalki un spilvendrānas.

Balta krāsa ir kā tīrība un drošība

Balta krāsa cilvēka prātā jau gadu tūkstošiem simbolizē tīrību, nevainojamību un higiēnu. Slimnīcās, spa, luksusa kūrortos – visur, kur svarīga ir sterilitātes sajūta, dominē balts.

Viesnīcās tas darbojas tieši tāpat: uz balta fona jebkuru, pat vismazāko traipiņu vai netīrību uzreiz pamana veļas mazgātavas darbinieki, viesim nav jāšaubās – ja palags ir balts, tas nozīmē, ka tas ir tikko izmazgāts 90 grādu karstā ūdenī un rūpīgi izgludināts, uz tumša vai rakstaina auduma var palaist garām kādu vecu traipu, kas radītu nepatīkamu pārsteigumu.

Tieši tāpēc balta veļa ir viesnīcas kvalitātes zīme – tā saka: “Mēs neko neslēpjam. Šeit viss ir ideāli tīrs.”

Stilīga elegance bez liekas krāsas

Balta gultasveļa vairs nekad neizies no modes, tā der jebkuram interjera stilam – no minimālisma līdz klasiskajam luksusam. Lai numuriņš neizskatītos pēc slimnīcas palātas, viesnīcas izmanto dekoratīvos spilvenus, gultas celiņus, pledus vai akcenta krāsas – tieši tik daudz, cik vajag, lai radītu individualitāti, bet baltais pamats paliek nemainīgs.

