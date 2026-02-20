“Es to negribētu!” Vecāku vidū izceļas diskusija par to, vai ir pieņemami, ka bērni vecākus uzrunā vārdā 0

LA.LV
20:03, 20. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Vecāku un bērnu attiecībās šķietami sīkumi reizēm spēj izraisīt pārsteidzoši plašas diskusijas. Tas, kā bērns uzrunā savus vecākus, daļai šķiet pašsaprotams jautājums, bet citiem ļoti principiāls temats, kas saistīts ar cieņu, tuvību un ģimenes vērtībām.

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens
VIDEO. Šausmu brīdis trasē: 19 gadus vecs olimpiskais favorīts paliek nekustīgs pēc smaga kritiena
Kokteilis
Katram dzīvokļa vai mājas numuram līdzi nāk sava aura un “liktenis”. Noskaidro savējo!
Lasīt citas ziņas

Kāda sieviete sociālajā tīklā “Threads” nesen uzdevusi jautājumu, kas izraisījis diskusijas vecāku vidū.

“Kāda ir jūsu attieksme pret to, ka bērns uzrunā savus vecākus vārdā? Kaut kā pēdējā laikā apkārt dzirdu to, un neviļus nākas aizdomāties, vai es gribētu, ka mani bērni mani sauc vārdā. Es personiski to negribētu. Kā ir ar jums?” raksta sieviete.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ukrainas bataljona komandieris brīdina: pavasara iestāšanās var ievērojami saasināt situāciju frontē
Kalendas četrinieks pēc pirmā brauciena Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ieņem 10. vietu
Vai valstij tiešām nav līdzekļu bērnu terapijai? Teju miljons eiro gadā pietrūkst, lai visiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem to nodrošinātu

Daļa komentētāju norāda, ka viņiem šāda uzruna nešķiet nekas neparasts.

“Meita mūs uzrunā gan vārdā, gan kā mamma un tētis. Šķiet pilnīgi normāli, jo mājās vīru arī uzrunāju vārdā un viņš mani ar. Bērnus arī saucam vārdos. Kāpēc, lai viņi nedarītu tāpat?,” raksta kāda komentētāja.

Šādu viedokli pārstāvošie vecāki uzskata, ka galvenais ir savstarpējā cieņa un attieksme, nevis konkrētais uzrunas veids. Viņuprāt, vārda lietošana nenozīmē robežu nojaukšanu, bet drīzāk atspoguļo atvērtu un līdzvērtīgu komunikāciju ģimenē.

Savukārt citi vecāki atzīst, ka viņiem šāda uzruna rada nepatīkamas emocijas: “Nepatīk. Šermuļi noskrēja pār kauliem, kad dzirdēju savu bērnu mani nosaucam vārdā. Neizprotu šo ķermeņa reakciju, bet neatkarīgi no tā, šķiet, ka tā ir necieņas izrādīšana, saucot savu vecāku vārdā. Uzreiz galvā doma, kādēļ bērns ir izvēlējies šādi atsvešināt sevi no vecākiem.”

Lūk, kā domā citi:

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Kā jūs vērtējat, ja bērns vecākus uzrunā vārdā?

  • Tas ir pilnīgi normāli
  • Pieļaujami, ja ģimenē tā ir ierasts
  • Drīzāk nepatīk
  • Nepieņemami
  • Neesmu par to domājis/-usi, man nav viedokļa
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
7 vecāku ieradumi, kuru dēļ jūsu pieaugušie bērni izvēlas pārcelties dzīvot arvien tālāk no jums
“Vemjošo bērnu jau nākamajā dienā atveda atpakaļ” – vecāki nikni par bezatbildību šajā slimošanas laikā
TV24
“Gaida gadiem, kad jau zobi sapuvuši!” Tiesībsardze komentē skarbo veselības aprūpes situāciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.