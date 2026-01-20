VIDEO. Vēlies pavadīt nakti uz Mēness? Šīs viesnīcas veidotāji sola pirmos viesus uzņemt jau 2032. gadā 0
Nakšņošana uz Mēness līdz šim bijusi tikai zinātniskās fantastikas filmu cienīgs sapnis. Taču ASV kosmosa tehnoloģiju jaunuzņēmums “GRU Space” apgalvo, ka šo ideju ir gatavs pārvērst realitātē — jau 2032. gadā atverot pasaulē pirmo viesnīcu uz Mēness.
Uzņēmums, kas dibināts 2025. gadā, jau šobrīd pieņem pieteikumus no potenciālajiem viesiem, kuri ir gatavi iemaksāt depozītu līdz pat vienam miljonam ASV dolāru, lai iegūtu iespēju kļūt par vieniem no pirmajiem Mēness viesnīcas iemītniekiem.
Atšķirībā no daudziem kosmosa projektiem, “GRU Space” neplāno vest būvmateriālus no Zemes. Viesnīcas koncepcija paredz izmantot robotizētas sistēmas, kas pārstrādās Mēness augsni izturīgos būvblokos. No tiem tiks veidotas modulāras dzīvojamās telpas, kas spēj izturēt krasās temperatūras, radiāciju un citus Mēness apstākļus.
Plānots, ka viesnīca tiks izbūvēta dabiskās Mēness alās, kas nodrošina papildu aizsardzību pret kosmisko starojumu un mikrometeorītiem.
Lai gan uzturēšanās nebūs paredzēta plašai sabiedrībai, uzņēmums uzsver — šī viesnīca ir pirmais solis ceļā uz pastāvīgu cilvēku klātbūtni uz Mēness.
Ja tiks saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, būvniecība varētu sākties 2029. gadā. Tajā pašā gadā plānota demonstrācijas misija, kuras laikā tiks pārbaudīta tehnoloģija Mēness augsnes pārvēršanai būvmateriālos.
Pirmo viesu uzņemšana iecerēta 2032. gadā, un šis grafiks saskan ar NASA plāniem atjaunot ilgtermiņa cilvēku klātbūtni uz Mēness.
“Ja mums izdosies, nākotnē uz Mēness un Marsa piedzims miljardiem cilvēku,” saka uzņēmuma dibinātājs Skailers Čans.
Vai viesnīca uz Mēness patiešām kļūs par realitāti, rādīs laiks. Taču viens ir skaidrs — kosmosa tūrisms sper soli, kas vēl pirms dažiem gadiem šķita neiespējams.