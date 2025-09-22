Premjere Evika Siliņa (JV).
Premjere Evika Siliņa (JV).
Foto: Evija Trifanova/LETA

Kas vadīs Latviju nākotnē? Aptaujas dati atklāj satraucošus premjera kandidātu reitingus 49

LETA
15:57, 22. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Lai gan liels īpatsvars iedzīvotāju nav izlēmuši, kuram politiķim uzticētu nākamās valdības vadību, tomēr šobrīd populārākais kandidāts kopvērtējumā ir Ainārs Šlesers (LPV), atklāj interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma “Gemius” veiktā aptauja.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šodien sāksies astronomiskais rudens – 3 zodiaka zīmēm tas nesīs jaunas, negaidītas iespējas
Viņu tur ir simtiem – Putina “ēnu flote” pārpludinājusi Baltijas jūru: krasta apsardze atklāj satraucošas detaļas
“Mēs esam pagodināti!” Kāds jaunais pāris uz kāzām ielūdzis Edgaru Rinkēviču un priecājas, kā viss izvērties 22
Lasīt citas ziņas

Aptaujā noskaidrots, ka 14,5% respondentu nākamā premjera amatā redz Šleseru, kamēr 9,8% norādījuši pašreizējo premjeri Eviku Siliņu (JV), bet 9,5% – Arti Pabriku no partijas “Latvijas attīstībai”.

Aplūkojot rezultātus pa vecuma grupām, noskaidrots, ka Šlesers vislielāko atbalstu gūst starp cilvēkiem, kas vecāki par 45 gadiem. Siliņa savukārt izceļas jaunāko aptaujāto vidū jeb vecuma grupās no 18 līdz 24 gadiem un no 35 līdz 44 gadiem, bet Pabriku premjerministra amatā visvairāk redz respondenti vecumā no 35 līdz 44 gadiem, zināmu atbalstu saglabājot arī vecāku respondentu vidū.

CITI ŠOBRĪD LASA
Neidentificēti droni pilnībā “paralizē” Kopenhāgenas lidostu
“Jūs esat brīdināti!” Polijas amatpersonas izplata nepārprotamu paziņojumu Krievijai
VIDEO. “Pasaulē mīlīgākais jūras briesmonis”: zinātnieki atklāj jaunu radību 3 kilometru dziļumā

Reģionālajā griezumā Šlesers saglabājis līderpozīciju visā Latvijā, liecina aptauja. Rīgā un Kurzemē otrajā vietā ierindojas Siliņa, bet Vidzemē un Zemgalē viņai priekšā izvirzās Pabriks, līdzvērtīgu atbalstu saņemot arī no kurzemniekiem.

Salīdzinot ar citiem reģioniem, Zemgalē izteikti tiek atbalstīts arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), bet Latgalē ievērojams atbalsts tiek izrādīts arī Jānim Urbanovičam (S), Jūlijai Stepaņenko (“Suverēnā vara”) un Aleksejam Rosļikovam (“Stabilitātei”).

Tie, kas ģimenē ikdienā runā latviešu valodā, visbiežāk atbalsta Šleseru, Pabriku un Siliņu. Savukārt krievvalodīgo respondentu vidū lielākais atbalsts, līdzīgi kā latviski runājošo starpā, ir Šleseram, taču otrajā vietā ierindojas Stepaņenko, bet trešajā – Rosļikovs.

Salīdzinot ar latviešu valodā runājošajiem, krievvalodīgie daudz retāk izvēlas Pabriku, turklāt gandrīz neviens no viņiem nedomā, ka nākamā premjera amatā vajadzētu būt Valainim vai Ilzei Indriksonei (NA). Respondenti, kuri ģimenē sarunājas kādā citā valodā, pārliecinoši atbalsta Indriksoni.

Aptauja īstenota no 8.augusta līdz 12.augustam, aptaujājot 2274 Latvijas interneta lietotājus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Reklāma, dāvanas un plakāti: kā LPV iztērēja teju pusmiljonu eiro Rīgas vēlēšanās
TV24
Gulbis: Siliņa ir sajaukusi kopā ūdeni ar eļļu un tas viss turas kopā
TV24
“Es personīgi esmu gatavs sagādāt dronus izglītības sistēmai!” Pabriks un Vilnīte par dronu apmācības ieviešanu skolās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.