Kas vadīs Latviju nākotnē? Aptaujas dati atklāj satraucošus premjera kandidātu reitingus
Lai gan liels īpatsvars iedzīvotāju nav izlēmuši, kuram politiķim uzticētu nākamās valdības vadību, tomēr šobrīd populārākais kandidāts kopvērtējumā ir Ainārs Šlesers (LPV), atklāj interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma “Gemius” veiktā aptauja.
Aptaujā noskaidrots, ka 14,5% respondentu nākamā premjera amatā redz Šleseru, kamēr 9,8% norādījuši pašreizējo premjeri Eviku Siliņu (JV), bet 9,5% – Arti Pabriku no partijas “Latvijas attīstībai”.
Aplūkojot rezultātus pa vecuma grupām, noskaidrots, ka Šlesers vislielāko atbalstu gūst starp cilvēkiem, kas vecāki par 45 gadiem. Siliņa savukārt izceļas jaunāko aptaujāto vidū jeb vecuma grupās no 18 līdz 24 gadiem un no 35 līdz 44 gadiem, bet Pabriku premjerministra amatā visvairāk redz respondenti vecumā no 35 līdz 44 gadiem, zināmu atbalstu saglabājot arī vecāku respondentu vidū.
Reģionālajā griezumā Šlesers saglabājis līderpozīciju visā Latvijā, liecina aptauja. Rīgā un Kurzemē otrajā vietā ierindojas Siliņa, bet Vidzemē un Zemgalē viņai priekšā izvirzās Pabriks, līdzvērtīgu atbalstu saņemot arī no kurzemniekiem.
Salīdzinot ar citiem reģioniem, Zemgalē izteikti tiek atbalstīts arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), bet Latgalē ievērojams atbalsts tiek izrādīts arī Jānim Urbanovičam (S), Jūlijai Stepaņenko (“Suverēnā vara”) un Aleksejam Rosļikovam (“Stabilitātei”).
Tie, kas ģimenē ikdienā runā latviešu valodā, visbiežāk atbalsta Šleseru, Pabriku un Siliņu. Savukārt krievvalodīgo respondentu vidū lielākais atbalsts, līdzīgi kā latviski runājošo starpā, ir Šleseram, taču otrajā vietā ierindojas Stepaņenko, bet trešajā – Rosļikovs.
Salīdzinot ar latviešu valodā runājošajiem, krievvalodīgie daudz retāk izvēlas Pabriku, turklāt gandrīz neviens no viņiem nedomā, ka nākamā premjera amatā vajadzētu būt Valainim vai Ilzei Indriksonei (NA). Respondenti, kuri ģimenē sarunājas kādā citā valodā, pārliecinoši atbalsta Indriksoni.
Aptauja īstenota no 8.augusta līdz 12.augustam, aptaujājot 2274 Latvijas interneta lietotājus.