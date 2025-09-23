“Atkal sāksies kārtējais murgs.” Sabiedrība reaģē uz Šlesera paziņojumu par nākotnes plāniem 0
Rīgas domes deputāts, partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) līderis Ainārs Šlesers startēs nākamajā rudenī paredzētajās Saeimas vēlēšanās.
Šlesers intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” atzina, ka kandidēt Saeimas vēlēšanās nolēmis, jo Rīgā neizdevās iekļūt koalīcijā. Noprotams, ka darbs opozīcijā nav īsti tas, ko politiķis vēlējies, tāpēc tagad viņš iecerējis cīnīties par uzvaru Saeimas vēlēšanās, gribot konsolidēt to Latvijas sabiedrības daļu, kas nav apmierināta ar esošo situāciju.
“Rīgā mēs uzvarējām, bet diemžēl bija izveidota koalīcija nevis kaut kā sasniegšanai, bet pret Šleseru,” pauda politiķis, uzverot, ka viņa galvenais uzdevums būs nodrošināt LPV uzvaru Saeimas vēlēšanās.
Šlesers būs arī partijas premjerministra amata kandidāts.
Iepriekš intervijā aģentūrai LETA Šlesers apgalvoja, ka parlamenta vēlēšanās nekandidēs, bet būs partijas premjera amata kandidāts. Tolaik gan viņš runāja, paužot pārliecību, ka noteikti kļūs par Rīgas mēru.
“Es neplānoju startēt Saeimas vēlēšanās. Es neplānoju būt ne par vienu ministru. Bet premjera amats ir augstākais amats valsts izpildvarā, un tas ir vienīgais nosacījums, jo es uzskatu, ka mana kļūšana par premjeru palīdzētu Rīgai vēl straujāk attīstīties,” īsi pirms pašvaldību vēlēšanām apgalvoja Šlesers.
Cilvēki sociālo mediju platformā “X” izteikuši komentārus par Šlesera paziņojumu kandidēt Saeimas vēlēšanās.
