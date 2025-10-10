FOTO. Tādu Aināru Šleseru neviens nav publiski redzējis! Politiķis parāda interesantu foto 0
Ainārs Šlesers pilnīgi noteikti ir viens no politiķiem, no kura iespējams sagaidīt visu. Viņa priekšvēlēšanu kampaņa bija skaļa, debatēs viņš mēdz pateikt kādu stingrāku vārdu, bet šoreiz viņš savus sekotājus un vēlētājus pārsteidzis ar bildi, kurā redzams, iespējams, boksa treniņā vien 19 gadu vecumā.
Komentāros cilvēki jautā, vai tiešām treniņi notikuši divreiz dienā vai divreiz nedēļā. Daudzi slavē politiķi par labu formu.
Bildi stundas laikā ar atzīmi “patīk” novērtējuši 150 cilvēki.