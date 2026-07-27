Veikals “Mere” varētu atgriezties ar citu nosaukumu – Lietuvas amatpersonas brīdina par iespējamu sankciju apiešanu 0
Pēc tam, kad Eiropas Savienības sankciju dēļ tika slēgti “Mere” veikali gan Lietuvā, gan Latvijā, Lietuvas amatpersonas brīdina par iespējamu mēģinājumu apiet noteiktos ierobežojumus.
Grupa varētu mēģināt apiet sankcijas ar zīmola maiņu, pirmdien brīdināja viceministrs Pauļus Petrausks. Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrija pieļauj, ka “Mere” veikalus varētu pārdēvēt par “Ola”.
Ministrija ir lūgusi Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu izvērtēt, vai ES 21. sankciju kārtā iekļautās personas ir saistītas ar kompānijām vai citām personām, kas darbojas Lietuvā, un vai ir pamats noteikt tām kādus ierobežojumus.
Pagājušajā nedēļā ES paziņoja par sankcijām pret vēl 168 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir “Svetofor Group” īpašnieki, kas saistīti ar mazumtirdzniecības ķēdi “Mere”.
Sankcijām pakļauto personu sarakstam ir pievienots Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, kuram pieder “Mere”.
Pirmdien “Mere” tīmekļa vietne nebija pieejama, un uzņēmuma “Facebook” konts bija dzēsts.
“Svetofor Group” dibinātāji un līdzīpašnieki pārvalda vairāk nekā 2200 veikalu Krievijā un citās valstīs ar zīmoliem “Svetofor”, “Mere” un “MyPrice”.
Pēc tam, kad nomainījās “Mere” veikalu Lietuvā pārvaldnieks, pērn novembrī Lietuvas sabiedriskais medijs LRT ziņoja, ka zemo cenu veikalu ķēdes “Mere” jaunā pārvaldītāja Lietuvā – Spānijas kompānijas “Vigalight” – īpašnieki ir trīs Krievijas pilsoņi, kuri jau iepriekš kontrolēja šo veikalu tīklu ar uzņēmuma “Valiente” starpniecību.
Spānijas uzņēmumu reģistra dati, uz kuriem atsaucās LRT, liecina, ka 79% pērn Barselonā reģistrētās kompānijas “Vigalight” pieder Sergejam Šnaideram, 15% – Andrejam Veikulainenam un atlikušie 6% – Valērijam Jakovļevam.
Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrija pērn jūlijā lūdza Ārlietu ministriju izvērtēt iespēju noteikt sankcijas “Mere” īpašniekiem. Arī pēc veikalu tīkla pārvaldnieka nonākšanas Spānijas uzņēmuma kontrolē Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrs Grikšs paziņoja, ka sankcijas “Mere” joprojām tiek apsvērtas.
Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders ir arī mazumtirdzniecības veikalu tīkla “Mere” pārvaldītāja SIA “Latprodukti” īpašnieks, tādēļ viņam noteikto ES sankciju dēļ ir slēgti arī “Mere” veikali Latvijā.
Šnaiders ir iekļauts sankciju sarakstā, jo materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, kuras grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, informēja Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests.