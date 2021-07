Foto: Zane Bitere/LETA

VADC: Slimnīcās nāksies atcelt operācijas, ja netiks papildināts asins krājums Ieteikt







Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina visu asinsgrupu donorus ziedot asinis, jo slimnīcām to kritiski trūkst, aģentūru LETA informēja VADC sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Kleinhofa.

Pēdējās dienās ir strauji audzis slimnīcu pieprasījums pēc asins komponentiem, tādēļ patlaban ir ļoti nepieciešami visu asinsgrupu donoru ziedojumi. Ja tuvākajā laikā asins krājums netiks papildināts tad slimnīcās nāksies atcelt operācijas, piebilda Kleinhofa.

Karstais laiks veicina hronisku slimību saasināšanos, tādēļ asinsdonoru atbalsts ir ļoti nepieciešams, lai mediķi spētu palīdzēt katram cilvēkam, kuram tas nepieciešams.

Asinis ir iespējams ziedot visos Latvijas novados, taču, lai būtu vēl tuvāk donoriem, VADC šomēnes dodas 45 izbraukumos.

“Latvijas slimnīcās nemitīgi atrodas daudzi smagi slimi pacienti, kuriem nepieciešama asinsdonoru palīdzība. Diemžēl nelaimes mēdz notikt visneparedzētākajos brīžos un smagas veselības problēmas nav iespējams ieplānot ārpus atvaļinājumu laika, tādēļ lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un rast iespēju ziedot asinis arī gada siltajos mēnešos,” mudināja VADC direktore Egita Pole.

Izbraukumi šomēnes plānoti Pļaviņās, Dobelē, Ķekavā, Koknesē, Saldū, Ķegumā, Ērgļos, Kauguros, Carnikavā, Strenčos, Aizkrauklē, Salaspilī, Ādažos, Alojā, Dzērbenē, Maltā, Dagdā, Varakļānos, Kaunatā, Jēkabpilī, Cesvainē, Balvos, Viļānos, Rugājos, Madonā, Krāslavā.

Pilns izbraukumu saraksts apskatāms VADC mājaslapā “www.donors.lv”.

Otrdien asinis var ziedot Ķekavas Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā un Dagdas kultūras namā, Alejas ielā 29, Dagdā līdz plkst.13, kā arī Paula Stradiņu klīniskās universitātes slimnīcā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā līdz 14.00, kur būs VADC specializētā autobusa izbraukums.

Savukārt rīt asinsdonorus gaidīs Kokneses kultūras namā, Hanzas ielā 2, Koknesē no plkst.10 līdz 13, Varakļānu poliklīnikā, Pils ielā 25A, Varakļānos no plkst.9 līdz 12, kā arī tirdzniecības centrā “Alfa” Brīvības gatvē 372, Rīgā no plkst.10 līdz 14 specializētā autobusa izbraukumā.