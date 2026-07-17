VIDEO. “Lūdzu, pārrunājiet ceļa satiksmes drošību un noteikumus ar saviem bērniem!” Mārupē autovadītājs pēdējā brīdī izvairās no sadursmes 2

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LA.LV
6:25, 17. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Ceļu satiksmes noteikumu ievērošana un uzmanība uz ceļa ir būtiska ikviena satiksmes dalībnieka drošībai. Tomēr nereti pietiek ar vienu neapdomīgu rīcību, lai rastos situācija, kas var beigties ar smagām sekām. Par to atgādina arī kāds sociālajos tīklos publicētais video no Mārupes, kurā redzams, cik tuvu bija nopietna sadursme starp automašīnu un elektriskā skrejriteņa vadītāju.

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Video redzams, ka automašīna jau pārvietojas pa rotācijas apli, kad tajā lielā ātrumā iebrauc jaunietis ar elektrisko skrejriteni. Pēc publicētajiem kadriem spriežot, skrejriteņa vadītājs pirms rotācijas apļa nesamazina braukšanas ātrumu, tādēļ automašīnas vadītājam nākas strauji bremzēt, lai izvairītos no sadursmes.

Daloties ar video, ieraksta autors aicina vecākus vairāk runāt ar bērniem par drošību uz ceļa.

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“Cienījamie vecāki! Lūdzu, pārrunājiet ceļa satiksmes drošību un noteikumus ar saviem bērniem! Šī diena varētu beigties diezgan bēdīgi,” norāda sieviete.

Publicētais video izraisījis plašas diskusijas komentāru sadaļā. Daudzi uzskata, ka konkrētajā situācijā elektriskā skrejriteņa vadītājs rīkojies pārgalvīgi un nav pietiekami izvērtējis riskus, kas varēja novest pie smagas avārijas. Vairāki komentētāji norāda, ka līdzīgas situācijas ar elektrisko skrejriteņu vadītājiem uz ceļiem kļūst arvien biežākas, tāpēc nepieciešams vairāk runāt par satiksmes noteikumu ievērošanu.

Tikmēr citi uzmanību pievērš pašam rotācijas aplim, norādot, ka šajā vietā satiksmes organizācija neesot pietiekami pārskatāma. Pēc viņu domām, konkrētajā vietā jau iepriekš novērotas bīstamas situācijas, tādēļ būtu vērts izvērtēt iespējamos satiksmes drošības uzlabojumus.

Tomēr lielākā daļa diskusijas dalībnieku ir vienisprātis, ka neatkarīgi no ceļa infrastruktūras ikvienam satiksmes dalībniekam ir pienākums ievērot ceļu satiksmes noteikumus, būt uzmanīgam un pārliecināties par drošību pirms jebkura manevra. Tieši piesardzība un savlaicīga automašīnas vadītāja reakcija šoreiz pasargāja no daudz nopietnākām sekām.

Atgādināsim, ka piedalīties ceļu satiksmē ar elektroskrejriteni ir atļauts personai, kura sasniegusi 14 gadu vecumu, ja tai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

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