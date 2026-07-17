Dodoties uz darba interviju un saņemot atteikumu, mēs ne vienmēr zinām tā iemeslu. Un laikam jau labi, ka tā, jo kāda sieviete, sauksim viņu par Maiju, jo vārdam patiesībā nav nozīmes, soctīklos dalījās ar savu amizanto pieredzi, kad darbs tikai atteikts…viņas frizūras dēļ.
“Vai ir kāds vīrietis, kuram atteica pēc darba intervijas viņa… čirkaino matu dēļ? Sievietēm tā gan gadās. Piemēram, man.
Tā bija 4.kārtas intervija, un viņš bija mana potenciālā priekšnieka priekšnieks lielajā kompānijā.
Viņš sāka ar to, ka man pateica trīs lietas, no kurām es jau nosaucu divas, un trešā – ka man vajadzēja uzvilkt kaut ko solidārāku, nevis vienkāršu kreklu, jo es otro reizi biju valkājusi to pašu apģērbu (protams, viņš nezināja, ka man ir vairāki vienādi krekli).
Pēc tam viņš teica, ka viņam ir maz laika un jābeidz laicīgi, un turpināja nepārtraukti pļāpāt un pļāpāt par vispār nesakarīgām tēmām.
Ne uz vienu no maniem profesionālajiem jautājumiem viņš neatbildēja, vienkārši izvairījās.
Tā nebija darba intervija profesionālā nozīmē, bet gan varas demonstrācija: viņu neinteresēja manas prasmes vai pieredze. Bet izmantot savu varu no augstas pozīcijas – šī prasme viņam bija lieliski uztrenēta.
Problēma ir tajā, ka viņa uzvedība nav retums vai nejaušība; daudzas sievietes saskaras ar ko līdzīgi. Viņš ir daļa no sistēmas, kurā sievietes tiek vērtētas pēc izskata, nevis kompetencēm.
Viņš bija ar Āzijas izcelsmi – viena no paziņām uzreiz sāka viņu attaisnot pieļaujot, ka aziātiem taču ir norma daudz piedomāt pie izskata.
Šajā versijā nestrādā vairākas lietas:
1. Kompānija pozicionēja sevi kā dažādības un iekļaujošās kultūras līderi
2. Viņš bija x2 vecāks par mani
3. Mums bija acīmredzama varas pozīciju starpība
4. Viņš bija vienīgais vīrietis tajā lokā, kurš šādi komunicēja ar mani
5. Šajā gadījumā nav svarīgi, kas tas par iemeslu, kāpēc viņš tā izturējās
Vai tad ir jāsaka, kad es atteicu pēc šis intervijas, neskatoties uz to, ka tomēr darba piedāvājums man tika nodrošināts?
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