"Šobrīd diemžēl ir tik traki, cik traki nav bijis…" Dana atklāj satraucošu tendenci par nākamā gada vēlēšanām
Tuvojoties 2026. gada Saeimas vēlēšanām, daļa vēlētāju jūtas strupceļā – neuzticēšanās politikai pieaug, bet izvēle starp partijām šķiet arvien sarežģītāka. Ar līdzīgu dilemmu sociālajos medijos dalās arī Dana, kura atzīst: šoreiz viņai nav par ko balsot.
Lieliem soļiem tuvojas nākamās Saeimas vēlēšanas. Nākamā gada oktobrī būs pagājuši četri gadi, kopš ievēlēta šā brīža valdība. Katru gadu ir dzirdamas runas, ka cilvēki balso par mazāko ļaunumu. Pērn publicētie Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Uzticēšanās pētījuma (Trust Survey) dati atklāja, ka Latvijā parlamentam neuzticas 53,81% aptaujāto.
Ja vairāk nekā puse iedzīvotāju neuzticas valsts varai un ik uz stūra dzirdami izteicieni par izvēli par labu mazākajam ļaunumam, šķiet pašsaprotami, ka ir cilvēki, kuri jūtas pilnīgā strupceļā, jo situācija ir tāda, ka pat mazākais ļaunums šķiet pietiekami slikta izvēle.
Šādā situācijā šobrīd nonākusi arī Dana. Viņa sociālajā tīklā “Threads” raksta, ka ir pildījusi savu pilsoņa pienākumu un balsojusi kopš pilngadības. Taču šobrīd situācija, viņasprāt, ir vissliktākā. “Tuvojas Saeimas vēlēšanas, un es ceru, ka jums ir par ko balsot, jo man nav. Esmu piedalījusies visās vēlēšanās kopš pilngadības, bet šobrīd diemžēl ir tik traki, cik traki nav bijis,” raksta Dana.
Ļaudis komentāros labprāt dalās viedokļos. Situācija nav viennozīmīga – daļa komentētāju jau skaidri zina savu izvēli, bet citi, tāpat kā Dana, nezina, par ko balsot 2026. gada Saeimas vēlēšanās.
Paskatīsimies, kas viņiem sakāms!
“Es par AS! Kulbergs ir vienīgais, kas sevi ir pierādījis ar lielisku analītisko domāšanu un risinājumiem problēmām!”
“JV, protams. Centriska partija, kura nav radikāla nevienā virzienā, atbalsta eiropeiskas vērtības. Un, ja nu kas, mēs neesam ASV – viena JV neko nevar izdarīt, eksistē koalīcija, tāpēc nav adekvāti savas dusmas par kaut ko novelt uz JV. Varbūt šis fakts palīdz. :)”
“Es pirmo reizi mūžā neiešu vēlēt!”
“Man tieši šoreiz pat ļoti laicīgi ir zināms, par ko balsošu.”
“Tur visiem pietrūkst cepurīte ar vējdzirnavām. Mums jāatvieglo partiju reģistrēšanas procesi, jāmaina partiju sponsorēšanas likumi un jādod iespēja jauniem cilvēkiem. Ar ‘jauniem’ es nedomāju veco atvases un Progresīvos. Nākamās vēlēšanas neizšķirs neko, jo izšķirošās vēlēšanas bija fāzes 3 atpakaļ.”
“Par tiem, kas nebalsoja par izstāšanos no konvencijas – pārējie ar Kremļa ietekmi.”
“Šobrīd ir divi varianti – Nacionāļi vai Apvienotais saraksts. Ja viņi startētu kopā, būtu vienkāršāk, jo nebūtu jāizvēlas.”