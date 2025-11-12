Par ko jūs balsotu, ja vēlēšanas notiktu šobrīd? Iedzīvotāju aptaujā paveras interesanta aina 0
Straujiem soļiem pie mums tuvojas nākamās Saeimas vēlēšanas, kas norisināsies nākamā gada 3. oktobrī. Vai jūs balsotu par to pašu, ko iepriekš? “Gemius” aptaujā tika noskaidrots nejauši izvēlētu Latvijas interneta lietotāju viedoklis.
Starptautiskā pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma “Gemius” veiktā aptauja atklāj, ka lielāko atbalstu premjerministra kanditātu vidū iegūst Ainārs Šlesers, kam seko Evika Siliņa, bet vairākumam aptaujāto nav viedokļa, vai izvēlētos kādu citu kandidātu ārpus tiem, kas ir uz šo brīdi izvirzīti. No politiskajām partijām populārākās ir Nacionālā Apvienība, Jaunā Vienotība un Progresīvie.
Gemius aptaujā tika noskaidrots Latvijas interneta lietotāju viedoklis par nākamo premjerministru, un iegūtie dati atklāja, ka 11,4 procenti šajā amatā redz Aināru Šleseru (Latvija Pirmajā Vietā), kamēr 10,8 procenti atbildēja, ka balsotu par Eviku Siliņu (Jaunā Vienotība), bet 10,5 procenti izvēlējās “Cits” atbildi, kur visbiežāk tika minēts Aivars Lembergs, Uldis Pīlēns, Imants Lancmanis un Edgars Rinkevičs. Ceturtajā vietā ierindojas Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) ar 8,1 procentu, bet 7 procenti atbalstītu Ilzi Indriksoni (Nacionālā Apvienība) un 6,9 procenti – Arti Pabriku (Latvijas Attīstībai). 26 procentiem respondentu nav viedokļa par nākamo premjerministru.
Savukārt, vaicājot respondentiem, par kuru partiju tie balsotu, vairākums norādīja Nacionālo Apvienību (NA) – 15,3 procenti, kamēr otrajā vietā ar 13,6 procentiem ierindojās Jaunā Vienotība (JV), bet trešajā – Progresīvie (P) ar 12,7 procentiem. Partiju Latvija Pirmajā Vietā (LPV) atbalstītu 10,7 procenti aptaujāto, bet Politisko kustību “Bez partijām” – 8,8 procenti aptaujāto. Atbilžu variantu “Cits” izvēlējās 8,2 procenti respondentu, un visbiežāk minētā partija bija Austošā Saule Latvijai.
Aptauja tika īstenota no 31. oktobra līdz 6. novembrim, apkopojot datus par 1410 Latvijas interneta lietotājiem. Aptauja veikta, izmantojot interneta aptauju gemiusAdHoc ar iznirstošu interneta anketu palīdzību, kas tika rādītas pēc nejaušības principa izvēlētiem interneta lietotājiem. Iegūtie dati ir svērti pēc vecuma un valodas ģimenē.