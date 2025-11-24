Valsts prezidents pauž, kādu nostāju un kuru pusi ieņems Saeimas pirmsvēlēšanu politisko intrigu laikā 0

LA.LV
21:31, 24. novembris 2025
Ziņas Latvijā

“Ziniet, es gribu pateikt vienu lietu. Man bieži vien liekas, ka dažādi politiskie spēki gan pozīcijā, gan opozīcijā vēlas, lai valsts prezidents viņiem palīdz vai traucē oponentiem,” šādu epizodi politisko intrigu un gaidāmo Saeimas vēlēšanu sakarā pauda Edgars Rinkēvičs, Latvijas Valsts prezidents.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Kādā mēnesī dzimusi tava mīļotā sieviete – tāda arī būs kopdzīve ar viņu!
Kokteilis
Šajos 4 datumos piedzimst cilvēki ar augstu IQ: kuri numerologu vērtējumā ir tie gudrākie?
“Kaut kādu pāķu un alkoholiķu valsts mēs esam!” Ārvalstu pilsoņiem Latvijā nereti nākas saskarties ar nepamatotu agresiju
Lasīt citas ziņas

Mūsu Satversme ir ļoti gudri veidota – valstij ir pietiekams instrumentu klāsts krīzes situācijām: ārkārtas Saeimas sēdes, par kurām man neviens nejautā, un ārkārtas valdības sēdes; taču

valsts prezidents nav izpildvaras galva, skaidro prezidents, atgādinot, ka mums ir parlamentāra valsts, kur valdība atbild parlamentam.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Diezgan liels skaits bija vērsts Latvijas virzienā…” Lietuva brīdina par jaunu hibrīdkara taktiku
Kāpēc mēs kliedzam uz saviem bērniem? Pētījums atklāj satraucošu realitāti Latvijas ģimenēs
Francijas prezidents sit trauksmes zvanu: Krievijai nedrīkst dot brīvu vaļu Eiropā

TV24 raidījumā “Dienas personība” viņš atzīst, ka ir bijušas situācijas, kad viņš savas pilnvaras ir izmantojis, tiesa gan, saņemot pirms tam pārmetumus, kāpēc neesot iejaucies agrāk: “Tieši tāpēc, ka ir jāievēro Satversme. Šīs prezidenta pilnvaras tiek izmantotas tajā brīdī, kad tām ir pamats.”

“Ja es redzēšu, ka notiek kādas būtiskas lietas un ir pamats sasaukt valdības ārkārtas sēdi, tad tāds lēmums tiks pieņemts, bet šis nav pašmērķis – uzņemties darīt to, kas Satversmē ir paredzēts citām varas institūcijām – Saeimai vai valdībai,” prezidenta rīcības algoritmus skaidro Rinkēvičs.

Valsts prezidents ir savā ziņā līdzsvara turētājs, nevis tās vai citas partijas interešu un politikas realizētājs –

to es teicu pirms ievēlēšanas un to es saku pēc ievēlēšanas. Vēlēšanu procesā, kas diemžēl ir sācies daudz agrāk nekā parasti,

valsts prezidents saglabās absolūtu neitralitāti. Un tikai tad, kad jautājumi tiešām nonāks uz galda, tikai tad es rīkošos –

vai tas daudziem patīk, vai nepatīk,” šādu konkrētu nostāju pauž Latvijas Valsts prezidents.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē Latvijas bezpilota lidaparātu ražotnes
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piedalās "Pasaules Ekonomikas forumā" Davosā, 2025
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs brīvajā laikā
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Sieviete, pētot mammas skolas albumu, uzduras kādai unikālai fotogrāfijai: vai atpazīsti, kurš tajā redzams?
TV24
Politoloģe: Prezidents kā tāds tēvs bērniem deva iespēju cieņpilni atkāpties no šīs situācijas
Vairākums ir lēmis: Stambulas konvencijas denonsēšanas likumu pārskatīs nākamā Saeima
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.