Valsts prezidents pauž, kādu nostāju un kuru pusi ieņems Saeimas pirmsvēlēšanu politisko intrigu laikā 0
“Ziniet, es gribu pateikt vienu lietu. Man bieži vien liekas, ka dažādi politiskie spēki gan pozīcijā, gan opozīcijā vēlas, lai valsts prezidents viņiem palīdz vai traucē oponentiem,” šādu epizodi politisko intrigu un gaidāmo Saeimas vēlēšanu sakarā pauda Edgars Rinkēvičs, Latvijas Valsts prezidents.
Mūsu Satversme ir ļoti gudri veidota – valstij ir pietiekams instrumentu klāsts krīzes situācijām: ārkārtas Saeimas sēdes, par kurām man neviens nejautā, un ārkārtas valdības sēdes; taču
TV24 raidījumā “Dienas personība” viņš atzīst, ka ir bijušas situācijas, kad viņš savas pilnvaras ir izmantojis, tiesa gan, saņemot pirms tam pārmetumus, kāpēc neesot iejaucies agrāk: “Tieši tāpēc, ka ir jāievēro Satversme. Šīs prezidenta pilnvaras tiek izmantotas tajā brīdī, kad tām ir pamats.”
“Ja es redzēšu, ka notiek kādas būtiskas lietas un ir pamats sasaukt valdības ārkārtas sēdi, tad tāds lēmums tiks pieņemts, bet šis nav pašmērķis – uzņemties darīt to, kas Satversmē ir paredzēts citām varas institūcijām – Saeimai vai valdībai,” prezidenta rīcības algoritmus skaidro Rinkēvičs.
to es teicu pirms ievēlēšanas un to es saku pēc ievēlēšanas. Vēlēšanu procesā, kas diemžēl ir sācies daudz agrāk nekā parasti,
vai tas daudziem patīk, vai nepatīk,” šādu konkrētu nostāju pauž Latvijas Valsts prezidents.