Foto: Shutterstock

Šodien visneiedomājamākās lietas tev šodien šķitīs pavisam reālas! Horoskopi 10.oktobrim Ieteikt







Auns

Šodien tev jābūt stingram un noteiktam savos lēmumos. Liktenis tevi pārāk nesaudzē, tāpēc kādēļ gan izturēties tik labvēlīgi pret citiem?

Vērsis

Ja zilonim sāp zobs, gudrākais, ko tu vari darīt – ātri kaut kur paslēpties! Bet, ja nu tu tomēr vēlies ļoti izteikt savu viedokli, centies šādam zilonim netrāpīties pa ceļam. Jo pretējā gadījumā tevi vienkārši samīdīs…

Dvīņi

Centies novērsties no visām savām problēmām, arī no vismazākajām. Neļauj sevi iedrošināt, ka tās pašas par sevi atrisināsies, jo tā gan nebūs, bet šodien par tām domāt tev nevajadzētu.

Vēzis

Šodien tu riskē uzkraut sev pārlieku daudz svešu problēmu. Mēģini vismaz neizslēgt no apziņas to, kas patiešām ir svarīgs tikai un vienīgi tev pašam. Pārstāj tik daudz domāt par citiem.

Lauva

Tavs ego ir kļuvis pārāk liels, un to vajadzētu ar steigu padarīt mazāku. Galvenais to izdarīt pirms tam, kā to sāks mēģināt darīt citi. Jo tev tas nepatiks…

Jaunava

Šodien tu vari saņemt daudz labu piedāvājumu profesionālajā jomā. Pieņemt to vai nepieņemt – tā gan ir tikai un vienīgi tava izvēle, bet to arī jāizdara šodien.

Svari

Šodien zvaigznes nebūs pret tevi noskaņotas pārāk labvēlīgi… Un šis laiks turpināsies vēl kādas dažas dienas. Viss, ko tu vari darīt – censties tās pavadīt pēc iespējas mierīgāk.

Skorpions

Visneiedomājamākās lietas tev šodien šķitīs pavisam reālas. Sapņu pilis, ko tu šodien būsi uzcēlis, stāvēs diezgan ilgi!

Strēlnieks

Tevi var piemeklēt ne visai pamatotas greizsirdības lēkmes. Ja negribi zaudēt savu mīļoto cilvēku, izbeidz viņu kontrolēt!

Mežāzis

Šodien ļoti svarīga būs tava profesionālā darbība, taču centies ar to pārāk nepārspīlēt, citādi tev var rasties veselības problēmas. Un, kā zināms, par veselību mums nav nekā svarīgāka, vai ne?

Ūdensvīrs

Tevi viegli varēs noskaņot uz provokācijām, bet tās, savukārt, novedīs pie pastāvīgiem strīdiem un konfliktiem, un tas ir pēdējais, ko tev šodien vajag. Centies izvairīties tomēr no tā visa!

Zivis

Šo dienu vajadzētu pavadīt labu draugu kompānijā, sirsnīgās sarunās un mīļos apskāvienos. Tad diena tev izdosies vienkārši lieliska!