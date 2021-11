Foto: Shutterstock

Šodien viss notiks ne tā, kā tu esi ieplānojis! Horoskopi 7.novembrim







Auns

Izvairies no vilinājuma, lai citi nevarētu teikt sakrālo frāzi “bet es taču teicu!”. Tiesa, neviens nevar aizliegt tev kļūdīties un mācīties no savām kļūdām.

Vērsis

Ja tu šodien esi ieplānojis kādu avantūru vai kāds grib tevi uz to pierunāt, vienīgais, kas tev ir jāatbild, ir kategorisks “nē”. Šī diena nav paredzēta šādām rīcībām.

Dvīņi

Kāds tev šodien uzdos tādu jautājumu, uz kuru atbildi tev tik viegli vis nesanāks sniegt un nāksies krietni pasvīst pirms atradīsi atbildi uz to!

Vēzis

Šodien neviens nestāsies starp tevi un tavu vēlmju piepildīšanu. Galvenais, kas tev šodien jāsaprot – lai kaut ko sasniegtu, jāmainās būs arī pašam.

Lauva

Tu vari šodien atļauties mazliet būt nenopietns un ar humoru pieiet dažādām lietām, tomēr, ja pieņem nopietnus lēmumus, izturies pret tiem nopietni un ļoti atbildīgi.

Jaunava

Šodien viss notiks ne tā, kā tu esi ieplānojis. Tas, kura uzmanību tu gribēsi piesaistīt, patiesībā centīsies izvairīties no tevis un visas tavas pūles būs veltīgas. Netērē savu laiku!

Svari

Šodien tu vari izrādīt īpašas rūpes par tiem cilvēkiem, kas tev ir mīļi un tuvi. Risinājumi problēmām atnāks paši par sevi, tāpēc netērē ne savu laiku, ne enerģiju kārtējo problēmu risināšanai.

Skorpions

Šodien tev ir ļoti jāpacenšas, lai atrastu mirklīti miera. Taču ir svarīgi to izdarīt. Mēģini atteikt visiem tiem, kas lūdz tev pēc palīdzības, jo tev pašam par sevi jādomā prioritāri.

Strēlnieks

Šodien tev lieliski izdosies tas, kas no tevis prasīs ātrus un pārdomātus risinājumus. Taču tāda plānošana kā nopietna, ilgstoša un regulāra šodien tev nebūs pa spēkam – šos darbus atliec uz citu dienu.

Mežāzis

Šī diena būs klusa, mierīga un pietiekoši produktīva, protams, ja vien tu pats vēlēsies to tādu redzēt. Bet miers, kā izrādās, šodien būs diezgan sarežģīti izpildāms uzdevums!

Ūdensvīrs

Pacenties emocijas noturēt sevī. Nedalies pa labi, pa kreisi ar savām sajūtām un emocijām – nekas nespēs tev palīdzēt tikai ar runāšanu vien. Savukārt jau rīt daļa no šīm problēmām atrisināsies pašas par sevi.

Zivis

Tava uzvedība šodien izrādīsies kādam ļoti svarīga – neatsaki to! Esi šim cilvēkam pretimnākošs un viņš tev to kādreiz atdarīs ar to pašu!