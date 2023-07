Šoigu devies uz Ziemeļkoreju trīs dienas svinēt Korejas kara beigu 70.gadadienu

Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu devies uz Ziemeļkoreju, lai atzīmētu Korejas kara beigu 70.gadadienu, vēsta oficiālie avoti.

Šoigu Ziemeļkorejā pavadīs trīs dienas līdz 27.jūlijam, piedalīsies dažādās svinībās par godu “Korejas tautas uzvarai 1950.-1953.gada Tēvzemes atbrīvošanas karā”, teikts Krievijas Aizsardzības ministrijas paziņojumā platformā “Telegram”.

Ar Šoigu vizīti tiek stiprināta Krievijas un Ziemeļkorejas militārā sadarbība, un tā ir svarīgs solis divpusējās sadarbības attīstībā, norādījusi ministrija.

ASV tur Ziemeļkoreju aizdomās, ka tā ar ieročiem atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu.

Izskanējušas ziņas, ka Ziemeļkorejas ieročus saņēmis arī Krievijas algotņu grupējums “Vagner”.

Savas kodolprogrammas dēļ Ziemeļkoreja lielā mērā atrodas starptautiskā izolācijā, tomēr turpina uzturēt kontaktus ar divām ANO Drošības padomes pastāvīgajām dalībvalstīm – Krieviju un Ķīnu.

Valstī kopš 50.gadiem pie varas atrodas Kimu dinastijas diktatūra.

27.jūlijs, kad tiek atzīmētas Korejas kara beigas, Ziemeļkorejā ir “uzvaras diena”.

Tā dēvēto Korejas karu uzsāka Phenjana, cenšoties nesekmīgi pievienot komunistu pārvaldītajai teritorijai arī pussalas dienviddaļu.

Karš noslēdzās ar pamieru, kas Korejas pussalu pa 38.paralēli sadalīja divās daļās.

Miera līgums starp abām Korejas valstīm līdz šim tā arī nav parakstīts.

Atbilstoši aplēsēm karā no 1950. līdz 1953.gadam dzīvību zaudēja divi līdz četri miljoni korejiešu.

A Russian military delegation headed by Shoigu has arrived in North Korea

The Russian delegation will take part in solemn events dedicated to the “70th anniversary of the DPRK’s victory in the Korean War”.

The theme of the visit is more relevant than ever. The DPRK has… pic.twitter.com/JoWkQXmNe8

— NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2023