Solījums tēvam un ļoti vērtīga fotogrāfija: atklāts, kāpēc Putinam tik ļoti svarīga ir Krima
Krievijas pētnieciskie žurnālisti Romans Badanins un Mihails Rubins apgalvo, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins, iespējams, piepildījis sava tēva pēdējo vēlēšanos, 2014. gadā anektējot Krimu, par to viņi raksta savā grāmatā “Cars personīgi”, vēsta Lyritas.
1999. gada vasarā, neilgi pirms savas nāves, Vladimirs Spiridonovičs atradās Sanktpēterburgas onkoloģijas klīnikā, ārstējot vēzi un sirds problēmas. Viņu apciemoja dēls, kuru pavadīja vairāki tuvi paziņas.
Vēlāk, intervijā 2017. gadā, Krievijas prezidents Putins atzina, ka viņa tēvam sākotnēji tika noteikta nepareiza diagnoze, kuras dēļ, iespējams, tika zaudētas ārstēšanas iespējas.
Kā, atsaucoties uz slimnīcas personāla teikto, ziņoja laikraksts “Komsomolskaya Pravda” Putina tēvs bija pārliecināts, ka dēls drīz kļūs par valsts vadītāju. Guļot slimnīcā, Vladimirs Spiridonovičs pauda dēlam cerību, ka Krima kādreiz atgriezīsies Krievijas sastāvā, un atzina arī to, ka ilgojas pēc padomju himnas, kas tika atcelta pēc PSRS sabrukuma 1991. gadā.
Žurnālisti norāda, ka šis stāsts varētu būt nepatiess, taču viņi uzsver detaļu, ko citi Putina biogrāfi bieži aizmirst – Krima, precīzāk, Melnās jūras flotes bāze Sevastopolē, diktatora tēvam bija ļoti mīļa vieta. Viņš tur dienēja kā zemūdenes jūrnieks jau pirms kara sākuma.
Vladimirs Putins pirmo reizi publiski pieminēja šo epizodi rakstā, kas publicēts 2015. gada 9. maija priekšvakarā un bija veltīts Krimas okupācijas gadadienai.
Pēc autoru teiktā, Putina kabinetā vienmēr atradās viņa tēva fotogrāfija ar jūrnieka cepuri galvā, un pats Putins to sešas reizes nēsāja “Nemirstīgā pulka” gājienu laikā. Tas, pēc žurnālistu domām, liecina, ka Putina ģimenes vēsturei Krimā ir īpaša nozīme.
Putins atgrieza sava tēva iemīļoto padomju himnu vēl pirms Krimas okupācijas – tas bija viens no viņa pirmajiem lēmumiem pēc ievēlēšanas par prezidentu 2000. gadā.