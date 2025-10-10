Šonedēļ no Rīgas bērnudārza evakuēti bērni. Ratnieks uzreiz reaģējis uz situāciju 0
Gāzes noplūdes dēļ šodien Rīgā evakuēti bērni no bērnudārza “Madariņa”. Kā skaidroja pašvaldībā, bērnudārzā “Madariņa”, Dagmāras ielā, pirms nedēļas pagrabstāvā bija izcēlies ugunsgrēks apkures telpā – bija aizdegusies apkures katla elektronika. Uzņēmums “Gaso” iepriekšējā dienā pabeidza apkures sistēmas remontdarbus un atsāka apkuri, tomēr šodien tika konstatēta gāzes noplūde pagrabstāvā – gāzes padeve nekavējoties tika pārtraukta, bērni un personāls profilaktiski evakuēti un apdraudējums novērsts.
Uz notikušie uzreiz reaģējis Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, norādot, ka uzdevis atbildīgo departamentu veikt apkures katla nomaiņu un jauna uzstādīšanu: “Nav nekas svarīgāks par cilvēku dzīvībām. Pēc saņemtās informācijas šorīt gāzes noplūdi iestādē izraisīja “Gaso” nesen uzstādītā gāzes skaitītāja bojātā blīve. Atbildīgie dienesti ir apsekojoši iestādi – tā ir ekspluatācijā droša. Līdz jauna katla uzstādīšanai, kas prasīs laiku, ēka tiks rūpīgi uzraudzīta.”
Bērnudārzā “Madariņa”, Dagmāras ielā 3, nedienas jau turpinās no apkures sezonas sākuma. 2. oktobrī pagrabstāvā bija izcēlies ugunsgrēks apkures telpā, jo aizdegās gāzes apkures katla elektronika. Katlam tika uzstādītas jaunas detaļas – jauns deglis un automātika. Kamēr tika veikta vajadzīgo detaļu piegāde un uzstādīšana, telpas tika apsildītas ar elektriskajiem sildītājiem.
Vakardien “Gaso” veica gāzes pieslēgšanu apkures katlam un apkure bērnudārzā tika atjaunota. Tomēr šodien tika konstatēta gāzes noplūde pagrabstāvā un gāzes padeve nekavējoties pārtraukta, bērni un personāls evakuēti.
Gandrīz visus bērnus paņēma vecāki, pārējie vēlāk varēja atgriezties telpās. Speciālisti konstatēja, ka gāzes noplūdi izraisīja bojāta skaitītāja blīve, ko uzstādīja “Gaso” darbinieki. Defekts tika nekavējoties novērsts un gāzes padeve atjaunota drošos apstākļos.