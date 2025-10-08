Edvards Ratnieks: “Uzņēmējus interesē darba rokas, nevis imigrantu savešana” 0

TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Rīgas vicemērs un “Nacionālās apvienības” valdes loceklis Edvards Ratnieks uzsvēra, ka Latvijas uzņēmējiem primāri ir nepieciešams darbaspēks, nevis masveida imigrācija, kas maina sabiedrības struktūru un rada papildu izaicinājumus valsts politikai.

Politiķis norādīja, ka uzņēmēji un darba devēju organizācijas skaidri paudušas savas vajadzības – viņus interesē konkrētu darbu paveikšana, nevis ilgtermiņā valstī paliekoša imigrantu piesaiste. “Darba devēja organizācijas un personas, kas pārstāv, ir minējušas, ka viņus interesē darba rokas, nevis tas, lai šeit savestu pēc iespējas vairāk imigrantus,” sacīja Ratnieks.

Viņš uzsvēra, ka būtiskākais ir nodrošināt iespēju piesaistīt cilvēkus uz konkrētu darbu un pēc tā izpildes – atgriezties viņu izcelsmes valstīs, nevis palikt Latvijā uz pastāvīgu dzīvi. “Tātad, ja darbs tiek izdarīts, pēc darba beigām cilvēks aizbrauc – atbrauc uz darbu, pēc darba beigām aizbrauc prom, nevis šeit apvienojas, veido 500 cilvēku ģimenes. Tas nav mūsu mērķis, absolūti,” uzsvēra Rīgas vicemērs.

Ratnieks jau iepriekš TV24 raidījumā bija norādījis, ka legālā imigrācija Latvijā nereti kļūst par pamatu nelegālajai, jo daļa cilvēku, ierodoties ar atļaujām, pēc to termiņa beigām valstī turpina uzturēties. Viņš kritizēja arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kas, viņaprāt, šādos gadījumos rīkojas pārāk saudzīgi, atkārtoti pagarina uzturēšanās termiņus un neveicina ātru šo personu izbraukšanu no valsts.

Pēc viņa domām Latvijai ir svarīgi nodrošināt, lai imigrācijas politika atbilstu valsts ilgtermiņa interesēm, saglabātu kultūras identitāti un nepieļautu sabiedrības pārmērīgu pārveidošanos. Ratnieks aicina sekot Lietuvas piemēram, kur ieviesti stingrāki noteikumi gan imigrācijas, gan valodas lietošanas jomā, tostarp nosakot, ka klientu apkalpošanā obligāti jārunā valsts valodā.

