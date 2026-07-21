Dziedātāja Dināra Rudāne

Dzīve apmetusi kūleni: trīs gadus glabāts noslēpums par Dināras Rudānes privāto dzīvi nāk gaismā 6

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kokteilis.lv
11:55, 21. jūlijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Dziedātāja Dināra Rudāne un mūziķis, basģitārists Edvīns Ozols, savu kopdzīvi beiguši jau pirms trim gadiem, vēsta žurnals “Kas Jauns”.

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Līdz šim par abu šķiršanos zināja vien ģimenes locekļi un tuvākie draugi, jo ne Dināra, ne Edvīns publiski šo dzīves posmu nebija komentējuši. Abu attiecību laikā, 2018. gada 14. septembrī, pasaulē nāca meita Miriama Amira.

Pēc šķiršanās abi ir saglabājuši labas attiecības un rūpējas par savu meitu.

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Tikmēr dziedātājas privātajā dzīvē jau kādu laiku sācies jauns posms. Viņas sirdī vietu ieņēmis kāds ārzemnieks, kuru ar Dināru vieno kopīga aizraušanās – zirgi.

Par jaunajām attiecībām māksliniece pagaidām runā piesardzīgi, uzsverot, ka tikai laiks parādīs, kā tās attīstīsies. Zināms arī, ka jaunā iepazīšanās nav bijusi apzināti meklēta, viss noticis pavisam negaidīti.

Vairāk lasi žurnāla “Kas Jauns” jaunākajā numurā!

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