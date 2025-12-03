KNAB sniedz savu vērtējumu saistībā ar VID dienesta pārbaudi par gada sākumā garām palaisto heroīna kravu 0
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) resoriskajā pārbaudē nav konstatējis neizpaužamu ziņu iespējamu atklāšanu, kas saistīta ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veikto dienesta pārbaudi saistībā ar šī gada sākumā garām palaisto rekordlielo heroīna kravu, noskaidroja aģentūra LETA.
KNAB aģentūra LETA noskaidroja, ka KNAB 26. novembrī pabeidza resorisko pārbaudi, kurā izvērtēja iespējamu informācijas prettiesisku izpaušanu.
Pārbaudes rezultātā KNAB pieņēma lēmumu rezolūcijas veidā par atteikšanos sākt kriminālprocesu. Šāds lēmums pieņemts, jo KNAB nekonstatēja Krimināllikuma pantā “Neizpaužamu ziņu izpaušana” paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes.
TV24 iepriekš vēstīja, ka korupcijas apkarotāji veica pārbaudi, vai VID vadītāja nav nepamatoti izpaudusi ierobežotas pieejamības informāciju. VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe iepriekš intervijā “TV24” atklājusi, ka gatavojusi atbildes uz KNAB uzdotajiem jautājumiem.
“Acīmredzot, KNAB savas kompetences ietvaros veic izvērtējumu par to, vai es esmu vai neesmu izpaudusi ierobežotas pieejamības informāciju cilvēkiem, kas nebija tiesīgi šo informāciju dzirdēt. Tā kā esmu izpaudusi informāciju tikai finanšu ministram un viņa uzdevumā tuvāk stāvošiem cilvēkiem, esmu pārliecināta, ka esmu rīkojusies tikai un vienīgi likuma ietvaros,” “TV24” norādījusi VID ģenerāldirektore.
Jau ziņots, ka VID augusta beigās piemērojis disciplinārsodus septiņiem Nodokļu un muitas policijas darbiniekiem un diviem Muitas pārvaldes darbiniekiem saistībā ar šī gada sākumā garām palaisto rekordlielo heroīna kravu, iepriekš vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.
Pēc raidījuma “de facto” rīcībā esošās informācijas, starp tiem ir Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vadība – Aigars Prusaks un viņa vietnieki – Nauris Melderis un Arturs Kovaļenko.
Komentējot piemērotos disciplinārsodus, VID ģenerāldirektore “de facto” norādījusi, ka šīs deviņas disciplinārlietas bija pret konkrētām amatpersonām, kuras bija iesaistītas vai kurām bija jābūt iesaistītām risku informācijas apstrādē.
KNAB, kura pārstāvis arī piedalījās disciplinārlietu izmeklēšanā, nav secinājis, ka VID darbinieku rīcībā būtu saskatāmas tādu iespējamu noziegumu pazīmes, kuru izmeklēšana būtu KNAB kompetencē, un dienestā nav sāktu pārbaudes lietu vai kriminālprocesu saistībā ar šo.
Valsts kanceleja 14. oktobrī izsludinājusi atklātu konkursu uz Nodokļu un muitas policijas (NMP) priekšnieka amatu. Valdība lēmusi Nodokļu un muitas policiju no 2026. gada 1. janvāra nodot iekšlietu ministra pakļautībā.