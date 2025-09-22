“Domāju, ka mēs mirsim!” Šausmu mirkļi “Ryanair” reisā – viena stjuarte pie griestiem, otra satriecas ar apkalpes ratiņiem 0
Divi “Ryanair” lidmašīnas apkalpes locekļi guvuši traumas, kad lidmašīna, kas devās uz Maljorku, svētdienas pēcpusdienā nonāca spēcīgā turbulencē, vēsta “Daily Mail”.
Lidmašīna lidoja no Spānijas ziemeļiem uz Maljorku un tika satricināta brīdī, kad gatavojās nosēsties Palmā, kamēr salu piemeklēja spēcīgas vētras.
Pēc vietējo mediju ziņām, apkalpe veica drošības pārbaudes, kad lidaparāts pēkšņi strauji sakustējās. Vienu no darbiniecēm tas trieca pret griestiem, bet otru ievainoja apkalpes locekļu servisa ratiņi.
180 pasažieri, kas atradās lidmašīnā, piedzīvoja šoku. Pēc nosēšanās Maljorkā ievainotajiem darbiniekiem tika izsaukta neatliekamā palīdzība. “Ryanair” komentārus pagaidām sniegt atteicies.
Šis negadījums noticis tikai dažus mēnešus pēc tam, kad deviņi cilvēki guva ievainojumus citā “Ryanair” reisā, kuru no Berlīnes uz Milānu piemeklēja spēcīga turbulence.
Toreiz lidmašīna bija spiesta veikt ārkārtas nosēšanos Vācijā, pēc tam, kad virs dienvidu reģioniem nonāca pērkona negaisā. Cilvēki tika sviesti no sēdekļiem pret salonu griestiem, pasažieri bija histērijā, un daudzi raudāja. Kāds ceļotājs vācu medijam “BILD” stāstīja: “Nekad iepriekš neesmu bijis nobijies, bet tajā brīdī domāju, ka lidmašīna sašķīdīs gabalos vai apgāzīsies!”
Ziņots, ka negadījuma brīdī vairāki pasažieri nebija piesprādzējušies. Kāda māte ar zīdaini atradās tualetē, kad lidaparātu satricināja spēcīgās gaisa straumes.
Arī citviet pasaulē pēdējā laikā notikuši līdzīgi incidenti. Pavasarī Indijā lidojuma uz Šrinagaru laikā kabīnē izcēlās panika, kad lidmašīna nonāca ekstremālos laikapstākļos – turbulencē, krusas vētrā un pat satriecās ar putnu. Video no salona rāda, kā cilvēki kliedz un zibens uzplaiksnījumi izgaismo lidaparāta iekšpusi.
Martā pieci pasažieri tika ievainoti, kad spēcīga turbulence piespieda “United Express” reisu veikt ārkārtas nosēšanos Teksasā.
Savukārt novembrī “Scandinavian Airlines” lidmašīna, kas devās no Stokholmas uz Maiami, nonāca tik smagā turbulencē, ka cilvēki tika pacelti līdz griestiem. Lidmašīna bija jau gandrīz galamērķī, taču bija spiesta pagriezties atpakaļ un lidot uz Kopenhāgenu tehnisko pārbaužu veikšanai.
Kāds pasažieris, kurš ceļoja ar sievu, publicēja video, kurā redzams, kā salonā ceļotāji kliedz un lidmašīna tiek spēcīgi raustīta. “Skatieties, viņas kājas pieskaras griestiem!” viņš rakstīja. “Domāju, ka mēs mirsim.”
Pie vainas klimata pārmaiņas
Turbulenci izraisa trīs galvenie iemesli: konvektīvā (mākoņi vai negaisa mākoņi), orogrāfiskā (gaisa plūsma ap kalnainām teritorijām) un skaidrās debess turbulence (vēja virziena vai ātruma izmaiņas), skaidro “BBC”.
Katra no šīm kategorijām var radīt smagu turbulenci. Konvektīvo un orogrāfisko parasti iespējams vieglāk paredzēt vai apiet, taču skaidrās debess turbulenci, kā liecina nosaukums, nav iespējams redzēt. Tā nereti parādās šķietami no nekurienes. Klimata pārmaiņas ir būtisks faktors, kas veicina gan konvektīvās, gan skaidrās debess turbulences pieaugumu.
Lai gan saikne starp klimata pārmaiņām un negaisiem ir sarežģīta, siltāka atmosfēra spēj uzkrāt vairāk mitruma – un šis papildu karstums un mitrums rada intensīvākus negaisus.
Runājot par turbulenci – konvektīvā turbulence rodas, kad gaiss atmosfērā ceļas un krīt, īpaši mākoņu zonās. Visvardarbīgākās gaisa plūsmas vērojamas tieši gubas lietusmākoņos, jeb negaisa mākoņos.
ASV veikts pētījums, kas publicēts žurnālā “Science” 2014. gadā, parādīja: pieaugot globālajai temperatūrai par 1 °C, zibens spērienu skaits palielinās par 12%.
Komercaviācijas pilots kapteinis Neitans Deiviss norāda: “Es pēdējos gados esmu novērojis daudz plašākus negaisa mākoņu masīvus, kuru diametrs sasniedz pat 80 jūdzes – kaut ko tādu agrāk uzskatīja par retumu.”
Taču viņš piebilst: “Lielos gubas lietusmākoņus ir viegli pamanīt vizuāli, ja vien tie nav paslēpti citu mākoņu masās, tāpēc tos var apiet.”
Skaidrās debess turbulence nākotnē varētu pieaugt vēl vairāk. To izraisa traucēta gaisa plūsma ap ātru vēja straumi aptuveni 10 kilometru augstumā atmosfērā, tieši tur, kur lido komercreisi.