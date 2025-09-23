“Stjuarte vairākkārt lūdza cilvēkus nekavējoties nākt uz priekšu…” Aviokompānija “airBaltic” skaidro, kā jāizkāpj no lidmašīnas 0
Vai zini, kā vispareizāk jārīkojas, kad jāizkāpj no lidmašīnas? LA.LV uzmanību sociālajā tīklā “Thread” piesaistīja kādas iedzīvotājas aprakstītā situācija, kad stjuarte vairākkārt lūdza cilvēkus nekavējoties nākt uz priekšu, lai izlīdzsvarotu svaru lidmašīnā. Kādos gadījumos šādi norādījumi tiek sniegti un cik liels risks pastāv, ja tos neievēro?
Kādas sievietes publicētais ieraksts “Thread” liek uzdot jautājumu, vai tā tiešām ir, ka cilvēkiem nevajag sagaidīt savu kārtu un, sākot ar priekšgalu, lidmašīnu pamest rindu pēc rindas, bet doties uz priekšu, lai izlīdzsvarotu svaru lidmašīnā?
“Dažkārt apkalpes aicinājums ātrāk virzīties uz priekšu ir saistīts ar lidmašīnas masas un līdzsvara drošību. Atkarībā no konkrētā lidmašīnas tipa un degvielas vai kravas sadalījuma brīdī, kad daļa pasažieru jau ir izkāpusi, aizmugurējā daļa var kļūt relatīvi smagāka.
Izkāpšanas brīdī rūpīgi jāseko līdzi apkalpes locekļu norādēm. Kā uzsver “airBaltic” pārstāvis – tas ir ārkārtīgi būtiski drošības dēļ.
“Svarīgākais aspekts – sekot apkalpes norādījumiem. Parasti izkāpšana notiek rindām pēc kārtas, sākot no priekšas, taču, ja apkalpe lūdz virzīties uz priekšu vai mainīt ierasto secību, tas jādara nekavējoties, jo šie norādījumi balstīti drošības, nevis ērtību apsvērumos.
Atsevišķos apstākļos – īpaši mazākiem gaisa kuģiem ar konkrētu degvielas daudzumu vai nestandarta kravas sadalījumu – nepareiza masas pārvietošanās var radīt nevēlamu slodzi uz šasiju vai astes daļu. Tāpēc apkalpes norādījumi vienmēr ir jāievēro.”