Foto: Getty Images

“Stjuarte vairākkārt lūdza cilvēkus nekavējoties nākt uz priekšu…” Aviokompānija “airBaltic” skaidro, kā jāizkāpj no lidmašīnas 0

LA.LV
13:03, 23. septembris 2025
Stāsti Izpēte

Vai zini, kā vispareizāk jārīkojas, kad jāizkāpj no lidmašīnas? LA.LV uzmanību sociālajā tīklā “Thread” piesaistīja kādas iedzīvotājas aprakstītā situācija, kad stjuarte vairākkārt lūdza cilvēkus nekavējoties nākt uz priekšu, lai izlīdzsvarotu svaru lidmašīnā. Kādos gadījumos šādi norādījumi tiek sniegti un cik liels risks pastāv, ja tos neievēro?

Reklāma
Reklāma
Sabruka vecāku acu priekšā: 11 gadus vecs zēns nonāk slimnīcā pēc tam, kad vairākas stundas bez pārtraukuma pildījis mājasdarbus
Kokteilis
Šo zodiaka zīmju dzīves šonedēļ sagriezīsies kājām gaisā: kas tās sagaida?
“Domāju, ka mēs mirsim!” Šausmu mirkļi “Ryanair” reisā – viena stjuarte pie griestiem, otra satriecas ar apkalpes ratiņiem
Lasīt citas ziņas

Kādas sievietes publicētais ieraksts “Thread” liek uzdot jautājumu, vai tā tiešām ir, ka cilvēkiem nevajag sagaidīt savu kārtu un, sākot ar priekšgalu, lidmašīnu pamest rindu pēc rindas, bet doties uz priekšu, lai izlīdzsvarotu svaru lidmašīnā?

Ekrānuzņēmums no “Thread”
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. Nekādi joki – Tramps brauc! Ņujorkas policija aptur Makrona autokolonnu; viņš spiests paveikt ko netipisku
“Wannabe “Singapore Airlines” piedāvā līdz Spānjai aizšaut. No sirds novēlu ātru bankrotu!” Šeit daudzi piekrīt Stendzenieka sašutumam…
Vismaz tik! Nākamgad būs lielāks bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalsts

“Dažkārt apkalpes aicinājums ātrāk virzīties uz priekšu ir saistīts ar lidmašīnas masas un līdzsvara drošību. Atkarībā no konkrētā lidmašīnas tipa un degvielas vai kravas sadalījuma brīdī, kad daļa pasažieru jau ir izkāpusi, aizmugurējā daļa var kļūt relatīvi smagāka.

Ja visi kavējas aizmugurē, bet priekšgals ir tukšs, teorētiski iespējama neliela lidaparāta līdzsvara maiņa. Lai to novērstu, stjuarti reizēm lūdz pasažierus virzīties uz priekšu, negaidot ierasto rindas secību,” apstiprina “airBaltic” Sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts.

Izkāpšanas brīdī rūpīgi jāseko līdzi apkalpes locekļu norādēm. Kā uzsver “airBaltic” pārstāvis – tas ir ārkārtīgi būtiski drošības dēļ.

“Svarīgākais aspekts – sekot apkalpes norādījumiem. Parasti izkāpšana notiek rindām pēc kārtas, sākot no priekšas, taču, ja apkalpe lūdz virzīties uz priekšu vai mainīt ierasto secību, tas jādara nekavējoties, jo šie norādījumi balstīti drošības, nevis ērtību apsvērumos.

Atsevišķos apstākļos – īpaši mazākiem gaisa kuģiem ar konkrētu degvielas daudzumu vai nestandarta kravas sadalījumu – nepareiza masas pārvietošanās var radīt nevēlamu slodzi uz šasiju vai astes daļu. Tāpēc apkalpes norādījumi vienmēr ir jāievēro.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Bija brīdinājums, ka viss stingri tagad” – “airBaltic” pasažieri pēdējā laikā biežāk saskaras ar rokas bagāžas svēršanu
Par diviem galamērķiem mazāk. “Ryanair” samazina piedāvāto lidojumu skaitu no Rīgas
“airBaltic” jauns galamērķis uz valsti, kurā gaidāmi ilgstoši lidostas darbinieku protesti – avioreisi sakrīt tieši ar protesta laiku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.