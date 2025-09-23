Ilustratīvs attēls
Foto: Unsplash

Incidents, kas varēja beigties traģiski: lidmašīna nevar nosēsties, jo gaisa satiksmes dispečers maiņas laikā aizmidzis 0

17:33, 23. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Aviosabiedrības “Air Corsica” lidmašīna, kas bija ceļā no Parīzes  uz Ažaksjo lidostu, pavadīja gaisā ilgāku laiku, nekā plānots, jo dežūrējošais gaisa satiksmes dispečers savas maiņas laikā aizmiga, raksta britu izdevums “The Sun”.

Kokteilis
Francijas Civilās aviācijas pārvalde informē, ka lidmašīnas pilotam nācās 20 minūtes riņķot virs Vidusjūras, jo nebija neviena, kas varētu izgaismot  2400 metrus garo skrejceļu.

Atbildīgais darbinieks, gaidot lidmašīnu, kas kavējās par stundu, nejauši iesnaudās.
Kokteilis
Tā kā viņš bija vienīgais dežūrējošais speciālists, neviens cits nevarēja pārņemt vadību.

Ugunsdzēsēji un policisti centās sazināties ar dispečeru torni, taču neveiksmīgi. Tikai pēc kāda laika darbinieku izdevās pamodināt, un lidmašīna veiksmīgi nolaidās lidostā.

Reisa kapteinis medijiem atzina, ka savas vairākus gadu desmitus ilgās karjeras laikā ar ko tādu saskāries pirmoreiz.

“Panikas nebija, visi saglabāja mieru. Pasažieriem situācija pat šķita amizanta,” viņš piebilda.

Aviācijas iestādes jau uzsākušas izmeklēšanu par šo “neparasto gadījumu”.

Lai gan dispečera alkohola tests bija negatīvs, visticamāk, viņam draud  disciplinārsods.

Jāpiebilst, ka šādi gadījumi ir notikuši arī iepriekš. Pērn dispečers Kērnsas lidostā Austrālijā arī aizmiga rīta maiņas laikā, ietinies segā. Tobrīd tuvumā neatradās neviena lidmašīna, un incidents beidzās bez sekām.

