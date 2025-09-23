Incidents, kas varēja beigties traģiski: lidmašīna nevar nosēsties, jo gaisa satiksmes dispečers maiņas laikā aizmidzis 0
Aviosabiedrības “Air Corsica” lidmašīna, kas bija ceļā no Parīzes uz Ažaksjo lidostu, pavadīja gaisā ilgāku laiku, nekā plānots, jo dežūrējošais gaisa satiksmes dispečers savas maiņas laikā aizmiga, raksta britu izdevums “The Sun”.
Francijas Civilās aviācijas pārvalde informē, ka lidmašīnas pilotam nācās 20 minūtes riņķot virs Vidusjūras, jo nebija neviena, kas varētu izgaismot 2400 metrus garo skrejceļu.
Tā kā viņš bija vienīgais dežūrējošais speciālists, neviens cits nevarēja pārņemt vadību.
Ugunsdzēsēji un policisti centās sazināties ar dispečeru torni, taču neveiksmīgi. Tikai pēc kāda laika darbinieku izdevās pamodināt, un lidmašīna veiksmīgi nolaidās lidostā.
“Panikas nebija, visi saglabāja mieru. Pasažieriem situācija pat šķita amizanta,” viņš piebilda.
Aviācijas iestādes jau uzsākušas izmeklēšanu par šo “neparasto gadījumu”.
Jāpiebilst, ka šādi gadījumi ir notikuši arī iepriekš. Pērn dispečers Kērnsas lidostā Austrālijā arī aizmiga rīta maiņas laikā, ietinies segā. Tobrīd tuvumā neatradās neviena lidmašīna, un incidents beidzās bez sekām.