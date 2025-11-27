“Karš nebeigsies ar vienas vai otras puses pilnīgu kapitulāciju, bet…” Vēsturnieks atklāj, kā beigsies šaušalīgais karš Ukrainā 0
Odisejs Kostanda, vēsturnieks, 1991. gada barikāžu organizētājs, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauž uzskatu, ka karš Ukrainā beigsies ar kompromisu, nevis kādas puses kapitulāciju. Viņaprāt, karš liek mums justies drošāk, taču nav taisnīgi, ka ukraiņiem nepārtraukti jāmaksā ar savām dzīvībām.
Kostanda stāsta: “Jāsaglabā Ukrainas neatkarība. Domāju, to aizstāv arī Amerikas puse šobrīd. Otrs — jāsaprot tas, ka šis karš nebeigsies ar vienas vai otras puses pilnīgu kapitulāciju. Nevar Krievija uzvarēt Ukrainu un uzvarēt Ukrainas valstiskumu. Tas ir skaidrs. Bet nevar arī Ukraina uzvarēt Krieviju, teiksim, un Maskavas Sarkanajā laukumā veikt uzvaras parādi. Šis karš beigsies ar zināmu kompromisu — ar pagaidu kompromisu.
Krievi būs neapmierināti šā vai tā, jo Ukraina turpinās pastāvēt, turklāt tā būs Eiropas un Rietumu pasaules drošības arhitektūras daļa. Kaut arī formāli būs vai nebūs NATO, ir daudz citu formu, kā tai būt vienam no aizsardzības stūrakmeņiem, sevišķi Eiropā.”
Viņš pauž, ka, jo ilgāk Ukrainā turpinās karš, jo drošāk mēs paši jūtamies, bet mēs nevaram no viņiem prasīt, lai viņi visu laiku maksā ar savām asinīm par mūsu drošību. Vēsturnieks skaidro, ka Ukrainā nav desmitiem tūkstoši brīvprātīgo — ne no Latvijas, ne no citām valstīm. Tāpat arī ukraiņi: Ukraina zaudē ne tikai tos, kuri ir frontē, bet arī dezertierus — tie esot 25 tūkstoši mēnesī. “Karot negrib arī ukraiņi un nav gatavi liet savas asinis. Tāpēc šajā situācijā ir acīmredzami vajadzīgs pamiers uz brīdi,” pauž Kostanda.
Viņš skaidro, ka Krievija nav sasniegusi savus mērķus. No mūsu puses nav atjaunots arī vēsturiskais taisnīgums, bet tajā pašā laikā tā būs uzvara pār “otro lielāko pasaules armiju”.