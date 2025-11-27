“Karš nebeigsies ar vienas vai otras puses pilnīgu kapitulāciju, bet…” Vēsturnieks atklāj, kā beigsies šaušalīgais karš Ukrainā 0

LA.LV
21:05, 27. novembris 2025
Viedokļi

Odisejs Kostanda, vēsturnieks, 1991. gada barikāžu organizētājs, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauž uzskatu, ka karš Ukrainā beigsies ar kompromisu, nevis kādas puses kapitulāciju. Viņaprāt, karš liek mums justies drošāk, taču nav taisnīgi, ka ukraiņiem nepārtraukti jāmaksā ar savām dzīvībām.

Reklāma
Reklāma
10 lietas, kas bez žēlastības jāizmet no mājas līdz Jaunajam gadam. Vismaz viena no tām ir teju katram
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Veselam
Noteikti nezināji, ka šo 5 augļu mizas ir ēdamas, turklāt tās ir bagātas ar uzturvielām
Lasīt citas ziņas

Kostanda stāsta: “Jāsaglabā Ukrainas neatkarība. Domāju, to aizstāv arī Amerikas puse šobrīd. Otrs — jāsaprot tas, ka šis karš nebeigsies ar vienas vai otras puses pilnīgu kapitulāciju. Nevar Krievija uzvarēt Ukrainu un uzvarēt Ukrainas valstiskumu. Tas ir skaidrs. Bet nevar arī Ukraina uzvarēt Krieviju, teiksim, un Maskavas Sarkanajā laukumā veikt uzvaras parādi. Šis karš beigsies ar zināmu kompromisu — ar pagaidu kompromisu.

Krievi būs neapmierināti šā vai tā, jo Ukraina turpinās pastāvēt, turklāt tā būs Eiropas un Rietumu pasaules drošības arhitektūras daļa. Kaut arī formāli būs vai nebūs NATO, ir daudz citu formu, kā tai būt vienam no aizsardzības stūrakmeņiem, sevišķi Eiropā.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs viņus gaidām!” Zināms, kad ASV delegācija dosies uz Maskavu, lai apspriestu “miera plānu”
“Brauc tā, it kā būtu deviņas dzīvības…” Vai tiešām braukšanas kultūra Latvijā sasniegusi zemāko punktu?
Policija apstādināja, bet nezini kāpēc? Šie varētu būt iespējamie iemesli, kas piesaistīja viņu uzmanību

Viņš pauž, ka, jo ilgāk Ukrainā turpinās karš, jo drošāk mēs paši jūtamies, bet mēs nevaram no viņiem prasīt, lai viņi visu laiku maksā ar savām asinīm par mūsu drošību. Vēsturnieks skaidro, ka Ukrainā nav desmitiem tūkstoši brīvprātīgo — ne no Latvijas, ne no citām valstīm. Tāpat arī ukraiņi: Ukraina zaudē ne tikai tos, kuri ir frontē, bet arī dezertierus — tie esot 25 tūkstoši mēnesī. “Karot negrib arī ukraiņi un nav gatavi liet savas asinis. Tāpēc šajā situācijā ir acīmredzami vajadzīgs pamiers uz brīdi,” pauž Kostanda.

Viņš skaidro, ka Krievija nav sasniegusi savus mērķus. No mūsu puses nav atjaunots arī vēsturiskais taisnīgums, bet tajā pašā laikā tā būs uzvara pār “otro lielāko pasaules armiju”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Rajevs skaidro, kas varētu atturēt Krieviju no uzbrukuma NATO valstīm
“Vēl aizvien ir domstarpības..” Tramps atklāj progresu miera plāna sarunās un mudina Zelenski ātrāk pieņemt lēmumu
TV24
“Šobrīd galvenais sarunu temats nav kara izbeigšana, bet…” Slaidiņš atklāj, kas Krievijai plānā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.