“Tas bija absurds!” Sieviete sašutusi par kāda restorāna rīcību saistībā ar dzimšanas dienas kūku 0
Kāda sieviete publiski paudusi sašutumu pēc tam, kad kāds Londonas restorāns viņai piestādīja negaidīti augstu rēķinu — 140 mārciņas jeb aptuveni 160 eiro par iespēju ienest restorānā pašas sagādātu kūku draudzenes dzimšanas dienas ballītei.
Sieviete “TikTok” kontā publicēja video, kurā veltīja skarbus vārdus attiecīgajai iestādei.
“Mēs zinām, ka Londona ir dārga pilsēta, bet tas, ko piedzīvoju nedēļas nogalē, lika man “Google” meklēt, cik maksā īre Braitonā — jo varbūt pēc šī man būs jāpārceļas,” viņa ironizēja.
Sieviete stāstīja, ka viņas draudzene bija rezervējusi restorānu dzimšanas dienas svinībām. Taču, lai samazinātu izmaksas, viņa bija apņēmusies draudzenei izcept kūku. Pirms pasākuma viņa nosūtījusi e-pastu restorānam un pajautājusi, vai drīkstētu uz svinībām atnest pašas ceptu kūku.
“Viņi teica, ka droši to var darīt, bet būs jāmaksā tā sauktā “korķa maksa”,” viņa atceras. “Kas tas, pie velna, vispār ir? Termins “korķa maksa” man tagad izraisa trauksmi,” norādīja sieviete.
“Tad es pajautāju, cik tad būs jāmaksā. Domāju, varbūt 20–30 mārciņas, kas jau būtu daudz, bet viņi atbildēja, ka tās ir 7 mārciņas par personu,” viņa stāsta.
Tā kā ballītē bija 20 cilvēku, summa būtu 140 mārciņas. Sieviete sākotnēji cerējusi, ka restorāns būs kļūdījies, taču darbinieki palikuši nelokāmi. “Es biju gatava maksāt saprātīgu summu, bet tas bija absurds,” viņa teica.
Tomēr šokētā sieviete apņēmās savu draudzeni neatstāt bez kūkas. “Kad mūsu ballīte beidzās, mēs izgājām ārā, es aizdedzināju sveces un kūku draudzenei uzdāvināju turpat uz ielas,” viņa smejoties stāsta.
Taču ar to viss nebeidzās. “Kamēr mēs dziedājām apsveikuma dziesmu, viens no darbiniekiem iznāca un teica: “Atvainojiet, bet jūs to nevarat darīt šeit, lūdzu, pārejiet pāri ielai,”” viņa piebilda.
Pēc viņas video publicēšanas diskusija “TikTok” lietotāju vidū uzvirmoja ar pilnu sparu. Daļa cilvēku aizstāvēja restorānu, bet daudzi nostājās sievietes pusē.