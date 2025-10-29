Sprūds: Nav laika atslābt, mums ir jābūt gataviem izmaiņām 0
Andris Sprūds, aizsardzības ministrs (P) TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika” uzsver – Latvija vairs nav skatītāja lomā. Kamēr citas valstis tikai plāno sasniegt 5% no IKP aizsardzībā līdz 2035. gadam, Latvija tur jau ir. Taču, kā brīdina ministrs – atslābt nedrīkst.
“Mums ir jābūt gataviem izmaiņām. Situācija mainās, arī Ukrainas gadījumā var būt dažādi scenāriji, līdz ar to mums arī jāsaprot, ko mēs ņemam pieredzes ziņā, tehnoloģiju ziņā, kur mēs arī sadarbojamies. Šobrīd Ukrainā ir uzstādījums – investē Ukrainā vai ar Ukrainu. Mums ir konkrēti plāni, ko mēs ar Ukrainu varam darīt kopā, tai skaitā Latvijā,” pauž Sprūds.
Viņš skaidro, ka, neskatoties uz to, kāds iznākums būs Ukrainas karā, ir jāsaprot, ka nākotnē liela prioritāte ir aizsardzībai. Latvijai labā lieta ir tā, ka esam jau sasnieguši 5% atzīmi, ieguldot naudu aizsardzībā no IKP. Sprūds atklāj, ka daudzas valstis to būs sasniegušas tikai 2035. gadā.
“Mēs jau redzam mūsu industrijas prioritātes – kur mēs sākam sevi parādīt no labās puses, kur mēs kļūstam konkurētspējīgi, kur mēs izsitamies uz starptautiskajiem tirgiem un parādām to, ka mēs esam labāki,” atklāj aizsardzības ministrs.
Nav noslēpums – esam labi attīstījušies tehnoloģiju ziņā. Esam arī dronu lielvalsts, taču tas nenozīmē, ka varam atslābt – visu laiku ir jāiet līdzi laikam. Sprūds stāsta arī par ieguldījumiem mašīnbūvē un metālapstrādē. Tāpat labi darbi tiek veikti munīcijas nozarē.
“Mēs kopīgi stiprinām ne tikai Latvijas ārējo robežu, bet arī Eiropas un NATO ārējo robežu, un tur mēs stingri liekam galdā pieprasījumu, ka tā ir mūsu kopīgā drošība, tāpēc šeit ir jābūt Eiropas finansējumam un NATO klātbūtnei. Šī sapratne arī Eiropā veidojas,” stāsta Sprūds.
Viņš vēlreiz uzsver, ka attīstības ziņā nedrīkstam apstāties: “Mums ir jābūt priekšā visiem, mums ir jābūt vienam no līderiem. Ja mēs vēlamies būt moderna, attīstīta valsts, tad aizsardzība ar pārējo ekonomiku iet kopsolī,” atklāj aizsardzības ministrs.