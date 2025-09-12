Foto: Evija Trifanova/LETA

15:54, 12. septembris 2025
Patlaban pēc gaisa telpas slēgšanas Latvijas austrumu pierobežā nekādi incidenti un aizdomīgi objekti nav novēroti, piektdien aģentūrai LETA teica aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).

Nacionālie bruņotie spēki turpina uzraudzīt situāciju pierobežā. Arī NATO patruļlidmašīnas nepieciešamības gadījumā ir gatavas pacelties, norādīja ministrs.

Jau ziņots, ka no ceturtdienas vakara līdz 18.septembrim ar iespēju termiņu pagarināt slēgta Latvijas gaisa telpa austrumu pierobežā. Tas sekojis pēc tam, kad naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.

Ierobežojumi skars tikai tos lidaparātus, kuri lido līdz sešu kilometru augstumam, bet pārējās lidmašīnas varēs šķērsot šo zonu.

