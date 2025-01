Foto. pexels.comClément Proust

Spāņu izcelsmes stjuarte sociālā tīkla “TikTok” kontā dalījusies ar ieteikumu, kuru apģērba gabalu nekad nevajadzētu valkāt lidojuma laikā.

Nereti lidojuma laikā cilvēki izvēlas valkāt tādas drēbes, kas šķiet ērtas, it īpaši ilgo lidojumu laikā. Sporta bikses, sporta stila džemperis ar kapuci, šorti un atvērta tipa apavi ir ierasta izvēle, īpaši vasaras laikā.

Spāņu stjuarte atzīst, ka arī viņa reiz ir valkājusi lidojuma laikā šortus un sandales, taču kopš praktisko mācību laikā uzzināja, kādas sekas var rasties, ja ir jāpiedzīvo ārkārtas situācija un lidojuma laikā mugurā ir šorti un sandales, viņa atzina, ka vairs nekad nevilks šos apģērba gabalus lidojuma laikā.

“Nekad nekāpiet lidmašīnā šortos,” brīdina stjuarte. “Kādreiz arī es valkāju šortus un pat sandales, bet vairs to nedarīšu. Apmeklējot kursus es uzzināju kaut ko tādu, ko iepriekš nezināju.”

Viņa paskaidroja, ka, ja notiek avārijas nosēšanās un jums ir jāizkļūst no lidmašīnas izmantojot kādu no piepūšamajiem slidkalniņiem, atsegtā ādas daļa var tikt traumēta jeb gūt smagus apdegumus: “Ja ir ārkārtas situācija un ir jāveic evakuācija, no lidmašīnas durvīm var tikt nolaisti speciāli avārijas situācijām paredzētie slidkalniņi, pa kuriem ir jāevakuējas visiem pasažieriem. Ar ātrumu, kādā jūs slīdat pa slidkalniņu lejā, tiek gūti ādas apdegumi, ja cilvēkam lidojuma laikā mugurā nav garās bikses.”

Stjuarte iesaka lidojuma laikā valkāt garās bikses, zeķes un slēgta tipa apavus.