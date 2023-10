STOPkadri: Šogad paredzama augsta saslimstība ar tuberkolozi – jau šobrīd stacionārā nonāk pacienti ar īpaši smagu slimības gaitu Ieteikt







2022. gadā Latvijā pieauga saslimstība ar tuberkulozi. Tuberkulozes un plaušu slimību centrā TV24 noskaidroja, ka šogad saslimušo skaits varētu būt lielāks.

Covid-19 pandēmija, kas ierobežoja pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem, konflikti pasaulē, kas izraisīja bēgļu pieplūdumu Latvijā, cenu kāpums, kas ierobežoju cilvēku spējas savlaicīgi vērsties pie mediķiem sekmēja citu slimību, tostarp arī tuberkulozes saslimstības pieaugumu 2022. gadā.

Salīdzinoši – 2021. gadā saslimušo skaits Latvijā bija 261, bet 2022. gadā reģistrēto gadījumu skaits bija jau par nepilniem 20% vairāk – 319. Statistika par šogad līdz oktobrim saslimušo skaitu SPKC vēl nav pieejama. Šōbrīd Tuberkulozes un plaušu slimību ventrā kopumā ārstējas 198 pacienti no viņiem tuberkulozes slimnieki ir 8 līdz10 procenti. Visbiežāk slimo pieaugušie, it sevišķi vīrieši vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem. Tuberkulozes un plaušu slimību centra virsārste Andra Cīrule pieļauj, ka saslimstība arī šogad turpinās pieaugt.

Tuberkulozes un plaušu slimību centra virsārste Andra Cīrule: “Inficēties praktiski nav iespējams ārā, svaigā gaisā. Ir jānonāk telpās, kuras nav tik labi vēdinātas, kad ir šis kontakts un ieelpo infekciozās daļiņas. Arī cilvēks, kurš nonāk kontaktā, ja viņam ir kādas citas blakus saslimšanas, kas pazemina imunitāti, tad viņam ir augstāks risks inficēties un saslimt. Ne visi, kuri inficējas, saslimst. Saslimst kādi 5 līdz 10 procenti. Parasti cilvēks tiek galā ar to visu”.

Ārste novērojusi, ka šogad stacionārā nonāk pacienti ar īpaši smagu slimības gaitu. Pēdējos gados visā pasaulē arī mirstība no tuberkulozes ir pieaugusi, kas norāda, ka slimības ir smagas un ielaistas. Lai pasargātu bērnus, kuriem imūnsistēma nav pietiekami nobriedusi, ir pieejama vakcīna. Taču ar tuberkulozi var saslimt ikviens.

Tuberkulozes un plaušu slimību centra virsārste Andra Cīrule: “Parasti pacienti vēršas pie ārsta ar šādām tipiskām tuberkulozes sūdzībām – klepus, kas ir ilgāks par divām trim nedēļām, svīšana, it sevišķi naktī, temperatūra, nespēks, svara zudums.”

Šī infekcijas slimība ir viltīga, slimnieks sākotnēji var nenojaust, ka ir saslimis tuberkulozi.

Sergejs, pacients: “Es nezināju, ka man bija tuberkuloze, meklēju problēmas, kuras saistītas ar ribu lūzumu. Tā es arī uzzināju, bija arī temperatūra, nezinot no kurienes. Tagad es jūtos daudz labāk, kad sāku dzert tabletes, tad svīdu un temperatūra svārstījās. Tā bija manā gadījumā. Tagad vairāk vai mazāk ir labāk. Baidos nesaaukstēties, bet tā dzeru tikai tabletes, kas jādzer, labi jāēd, jāievēro režīms un tad man saka, ka var izārstēties.”

Tuberkulozi var izārstēt, taču tam nepieciešami vismaz seši mēneši, turklāt svarīga ir regulāra medikamentu lietošana. Jāpiemin, ka Latvijā tuberkulozi atklāj, diagnosticē un ārstē par valsts budžeta līdzekļiem. Saslimšana ar tuberkulozi valstī tiek reģistrēta katru gadu. Viens no lielākajiem uzplaiksnījumiem reģistrēts 2012. gadā.