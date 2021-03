Attēlam ir ilustratīva nozīme. Foto: pexels.com

Stradiņa slimnīcas Kardioloģijas centrā veikta Baltijas valstīs unikāla operācija Ieteikt 2







Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Kardioloģijas centra speciālisti sekmīgi veikuši Baltijas valstīs unikālu ablācijas operāciju caur augšējo dobo vēnu 53 gadus vecam mirdzaritmijas pacientam, aģentūru LETA informēja slimnīcas pārstāve Evija Mileiko.

Mirdzaritmija ir izplatīts sirds ritma traucējums – viens no bīstamākajiem insulta riska faktoriem, kad sirds priekškambari nevis ritmiski saraujas, bet trīc jeb mirgo. Tā rezultātā sirdī asinis lēnāk nokļūst no priekškambariem kambaros, un tas var veicināt trombu veidošanos. Savukārt šie trombi var izkļūt no sirds un nonākt smadzenēs, aizsprostot artērijas un pārtraukt asinsapgādi smadzenēs, izraisot insultu.

Slimnīcā skaidro, ka parasti šādas operācijas notiek caur apakšējo dobo vēnu, taču ir pacienti, kuriem anatomiskas variācijas dēļ caur apakšējo dobo vēnu sirdij piekļūt nav iespējams. Arī šim pacientam ar apakšējās dobās vēnas apakšējā segmenta iztrūkumu nevarēja veikt operāciju, izmantojot ierasto metodi.

Tā kā mirdzaritmija ievērojami mazināja pacienta dzīves kvalitāti un darbaspējas, kā arī medikamentozi sirds ritmu noturēt neizdevās, speciālisti izlēma veikt ablācijas operāciju caur augšējo dobo vēnu. Kā skaidro kardiologs Kaspars Kupics, ja operācija netiktu veikta, aritmija turpinātos un tā būtu persistējusi.

Mediķis atzīmē, ka šādas operācijas ir tehniski sarežģītas un laikietilpīgas, un arī šī operācija ilga aptuveni sešas stundas, tomēr noritēja bez komplikācijām.

“Pacientam tika sniegta visaugstākā līmeņa un kvalitātes ārstēšana, tāpēc liels paldies visam iesaistītajam personālam, īpaši kardioloģei Kristīnei Jubelei, anesteziologu komandai, māsām par paveikto darbu, kā arī īpašs paldies Latvijas kardioloģijas centra vadītājam profesoram Andrejam Ērglim par tik profesionālas vides un komandas nodrošināšanu”, uzsver Kupics.

Mirdzaritmija ir viena no biežākajām aritmijām pēc 40 gadu vecuma, un tās ārstēšana nereti ir sarežģīta, skaidro slimnīcā. Turklāt tikai trešdaļai pacientu izdodas noturēt nepieciešamo normālas sirdsdarbības jeb medicīniski – sinusa – ritmu, lietojot antiaritmiskos medikamentus. Gadījumos, kad medikamenti nepalīdz, tiek pielietota ķirurģija.

Invazīva mirdzaritmijas ārstēšana, pielietojot ablācijas metodi, kur pacientam sirdī, kreisajā ātrijā no iekšpuses veic piededzināšanu noteiktās vietās, ir sevi pierādījusi pēdējos 30 gados un nu jau kļuvusi par vienu no ārstēšanas pamatmetodēm.

Ar šīs invazīvās ārstēšanas metodes palīdzību sinusa ritmu izdodas noturēt ilgtermiņā līdz pat 70-80% pacientu. Tomēr slimnīcā norāda, ka metode ir sarežģīta un tās pamatā ir plaušu vēnu elektriska izolācija no sirds, jo tieši plaušu vēnu atiešanas vietās no sirds rodas elektriski perēkļi, kas iniciē priekškambaru ekstrasistoles un mirdzaritmiju.