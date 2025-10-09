“Sudden Lights” publicē albuma videostāsta noslēdzošo sēriju un izziņo lielā koncerta īpašo viesi 0

kokteilis.lv
9:19, 9. oktobris 2025
Uncategorized

Šodien, 9. oktobrī klajā tiek laists grupas Sudden Lights jaunā albuma videostāsta noslēguma sērija. Tas ir asa sižeta mūzikas videoklips dziesmai “septiņdesmito pludmales”, kura darbība norisinās grupas kopīgo vakariņu laikā.

Reklāma
Reklāma
Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu
Ietaupiet simtiem eiro: 24 lietas, kuras labāk pirkt lietotas
“Ukrainiete aizrādīja savam priekšniekam Latvijā un…” notiekošais kādā uzņēmumā pārsteidz vietējos
Lasīt citas ziņas

Par videoklipa ieceri Sudden Lights solists Andrejs Reinis Zitmanis stāsta: “Kad nolēmām par studijas albuma “īsas vasaras garas ziemas” videostāsta īstenošanu vairākās sērijās, tad jau pašā sākumā bija skaidrs, ka noslēgumā būs kino cienīgs atrsinājums. Uzrunājām režisoru Helmutu Bondaru, kurš mūsu galveno ideju par iekšējo cīņu pabūt kopā te un tagad ieraudzīja šādā gaismā. Šāds ampluā mums pavisam noteikti bija izaicinājums, bet vienlaikus arī izbaudījām gan nopietno gatavošanos un kaujas treniņus, gan pašu filmēšanu.”

Videoklipā redzamās ainas ir iestudētas mākslinieciskiem mērķiem. Ievainojumu un asiņu attēlojumi ir pilnībā izdomāti un radīti ar mākslīgām asinīm un grimu. Šī mūzikas videoklipa filmēšanas laikā nevienam netika nodarīts reāls kaitējums.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Vērsis ir slimīgi greizsirsīgs, bet Dvīnis pārliecinoši melo… Zodiaka zīmju pārstāvju lielākie netikumi
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi
Laikapstākļi nebūs patīkami. Prognoze piektdienai

Video iznākšana iezīmē pēdējo gatavošanās mēnesi pirms gaidāmā koncerta Arēnā Rīga 15. novembrī. Vienlaikus grupa Sudden Lights arī izziņo koncerta īpašo viesi – grupu YŪT. Sudden Lights mūziķi skaidro: “YŪT puiši ir svaiga elpa Latvijas populārajā mūzikā. Viņu mūzikai ir jaudīgs, bet reizē nostaļģisks skanējums, turklāt ar daļu grupas esam pazīstami jau kopš mūzikas skolas laikiem. Tāpēc ar prieku dalīsim arēnas skatuvi tieši ar viņiem.”

No šodienas tirdzniecībā ir pieejamas papildu biļetes fanu zonā, kā arī papildu sēdvietas 3. stāvā. Biļetes uz koncertu pieejamas visās Ekase tirdzniecības vietās.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. Dzied Kaupers? “Sudden Lights” brāļu balsis pamatīgi pārsteidz klausītājus
VIDEO. Fanes ir gatavas uz neticamo… “Sudden Lights” pārsteidz, atklājot, ko daiļā dzimuma pārstāves dara viņu dēļ
Kokteilis
FOTO. Ilgi gaidīts notikums no “Sudden Lights”! Omulīgā atmosfērā nosvinēta jauna albuma iznākšana
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.