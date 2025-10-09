“Sudden Lights” publicē albuma videostāsta noslēdzošo sēriju un izziņo lielā koncerta īpašo viesi 0
Šodien, 9. oktobrī klajā tiek laists grupas Sudden Lights jaunā albuma videostāsta noslēguma sērija. Tas ir asa sižeta mūzikas videoklips dziesmai “septiņdesmito pludmales”, kura darbība norisinās grupas kopīgo vakariņu laikā.
Par videoklipa ieceri Sudden Lights solists Andrejs Reinis Zitmanis stāsta: “Kad nolēmām par studijas albuma “īsas vasaras garas ziemas” videostāsta īstenošanu vairākās sērijās, tad jau pašā sākumā bija skaidrs, ka noslēgumā būs kino cienīgs atrsinājums. Uzrunājām režisoru Helmutu Bondaru, kurš mūsu galveno ideju par iekšējo cīņu pabūt kopā te un tagad ieraudzīja šādā gaismā. Šāds ampluā mums pavisam noteikti bija izaicinājums, bet vienlaikus arī izbaudījām gan nopietno gatavošanos un kaujas treniņus, gan pašu filmēšanu.”
Videoklipā redzamās ainas ir iestudētas mākslinieciskiem mērķiem. Ievainojumu un asiņu attēlojumi ir pilnībā izdomāti un radīti ar mākslīgām asinīm un grimu. Šī mūzikas videoklipa filmēšanas laikā nevienam netika nodarīts reāls kaitējums.
Video iznākšana iezīmē pēdējo gatavošanās mēnesi pirms gaidāmā koncerta Arēnā Rīga 15. novembrī. Vienlaikus grupa Sudden Lights arī izziņo koncerta īpašo viesi – grupu YŪT. Sudden Lights mūziķi skaidro: “YŪT puiši ir svaiga elpa Latvijas populārajā mūzikā. Viņu mūzikai ir jaudīgs, bet reizē nostaļģisks skanējums, turklāt ar daļu grupas esam pazīstami jau kopš mūzikas skolas laikiem. Tāpēc ar prieku dalīsim arēnas skatuvi tieši ar viņiem.”
No šodienas tirdzniecībā ir pieejamas papildu biļetes fanu zonā, kā arī papildu sēdvietas 3. stāvā. Biļetes uz koncertu pieejamas visās Ekase tirdzniecības vietās.