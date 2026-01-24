Svarīgi datumi 2026. gadā, kas var mainīt visu – mīlestību, naudu un likteni. Pierakstiet tos jau tagad 0
Kuras dienas 2026. gadā var būt izšķirošas jūsu finansēm, karjerai un attiecībām? Astrologi iesaka šos datumus paturēt prātā, jo tie var nest gan jaunas iespējas, gan svarīgas atklāsmes. Pareizi plānojot svarīgus lēmumus, iespējams pilnībā izmantot labvēlīgo enerģiju un izvairīties no liekiem sarežģījumiem.
2026. gads solās būt pārmaiņu pilns – tas ietekmēs ne tikai praktiskas lietas, bet arī iekšējo pasauli. Šie ir datumi, kuros ieteicams būt īpaši vērīgiem.
Janvāris – finanses un jauni sākumi
21. un 23. janvāris tiek uzskatīti par labvēlīgiem finanšu jautājumiem. Šajās dienās Saule un Jupiters veicina izaugsmi, ienesīgus darījumus un jaunu projektu uzsākšanu.
Savukārt 28. un 30. janvāris ir piemēroti lēmumiem, kas saistīti ar karjeras maiņu vai attiecību attīstību – enerģija atbalsta drosmīgus, bet pārdomātus soļus.
Februāris – intuīcija un romantika
17. un 18. februāris īpaši ietekmē personīgo dzīvi. Šajās dienās ieteicams ieklausīties sevī – intuīcija var palīdzēt pieņemt svarīgus lēmumus gan mīlestībā, gan finanšu jautājumos. Labs laiks arī atklātām sarunām.