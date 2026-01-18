Foto: Pexels

Svētdiena būs saulaina, taču saulīte būs “ar zobiem” 0

LETA
8:22, 18. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Tāpat kā sestdien, arī svētdien Latvijā gaidāms saulains laiks, tomēr palaikam debesis var aizklāt mākoņi, liecina “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” (LVĢMC) sinoptiķu prognozes.

Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Var pārvērsties katastrofā ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulei: Krievija apsver krasus variantus uzvarai karā
Ne tikai lasis! Nosauktas 6 zivis, kas burtiski “uzlādē” organismu ar D vitamīnu
Lasīt citas ziņas

Diena paies bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra svārstīsies -5..-10 grādu robežās – augstāk termometra stabiņš pakāpsies Kurzemē un Vidzemes piekrastē, bet aukstāks būs pārējā Latvijā.

Rīgā nedēļas vienīgajā oficiālajā šīs nedēļas brīvdienā būs saulains un sauss laiks. Galvaspilsētā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7..-9 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
“Viņa vēl cīnās par dzīvību…” Krustkalnu ugunsgrēkā cietušās ģimenes draugs atklāj detaļas par pašreizējo situāciju
Top 10 vietas Latvijā, kur baudīt ziemas priekus kopā ar ģimeni
VIDEO. Tas nav stāsts par sniegavīriem, bet par cilvēcību – kā Hamburgas iedzīvotāji vienojās kopīgā akcijā, lai glābtu vandaļa izpostītos sniegavīrus

Nākamās nedēļas sākumā saglabāsies zema gaisa temperatūra, taču nedēļas vidū gaiss iesils, temperatūrai gan joprojām saglabājoties zem 0 grādu atzīmes. Laika apstākļus ietekmēs plašs anticiklons, tādēļ ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un sniega segas biezums būtiski nepalielināsies.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sāksies vai nesāksies biedējoši lielais sals? Sinoptiķu prognoze rītdienai
Šodien vējš dzenās mākoņus un nokrišņi nav gaidāmi
Sals kniebs gan vaigos, gan rokās. Laika prognoze piektdienai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.