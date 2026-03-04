Piefiksē kalendārā! Čika laiki martā – šajos datumos jābūt uzmanīgākiem 0
Ik pēc dažām dienām Mēness pamet kārtējo zodiaka zvaigznāju, lai pārietu uz nākamo. Vienkāršiem vārdiem sakot – tas ir brīdis, kad Mēnesim pārtrūkst saikne ar kādu no planētām un tas brīvi «pārvietojas» līdz ieiešanai nākamajā zodiaka zīmē. Šajā periodā, kas var ilgt no dažām minūtēm līdz vairākām dienām, Mēness šķietami atrodas miera stāvoklī un astrologi tam devuši simbolisku nosaukumu: Mēness bez kursa. Latvijā to mēdz saukt arī par čika laiku (no pasakas par kalēju, kurš pēc varenas klaudzināšanas izkala tikai kādu nieku – čiku) un tas varot ietekmēt mūsu ikdienas aktivitātes, intelektuālo darbību un labsajūtu.
Pirmais, ko pamanāt čika laikā, ir tas, ka saņemtā informācija ir kļūdaina. Kāds solīja atzvanīt, bet to neizdarīja. Izlasīji svarīgu e-pastu, un puse detaļu izrādās neprecīzas. Pieņēmi, tavuprāt izcilu lēmumu, bet pāris dienas vēlāk saproti, ka tas bija pilnīgs absurds. Biznesa piedāvājumi čika laikā ir maldinoši. Tas, kas izskatās ienesīgs un daudzsološs, pēc nedēļas var izrādīties neveiksme. Līgumi netiek noslēgti. Cilvēki maina savus lēmumus. Sanāksmes tiek pārceltas. Šķiet, ka viss apkārt kļuvis nedrošs un nestabils. Kavēšanās, sajaukti dokumenti, tehniskas problēmas – ikdienišķa parādība. Automašīnu pēkšņi nevar iedarbināt. Dators “uzkaras” visnepiemērotākajā brīdī. Sīkumi, bet tie sakrājas. Esiet uzmanīgāki ar skaitļiem. Jebkuri aprēķini, finanšu darījumi, analītiskais darbs — viss prasa divkāršu pārbaudi. Kļūdas tiek pieļautas viegli, bet atklātas – vēlu.
Astrologu vidū gan nevalda pilnīga vienprātība par šo parādību. Daļa astrologu čika laiku uzskatīta par nelabvēlīgu jebkādu darbību uzsākšanai vai svarīgu lēmumu pieņemšanai. Viņi uzsver, ka šajos periodos vajadzētu izvairīties no jaunu projektu vai citu ilgtermiņa, attīstības vai uz rezultātu orientētu pasākumu uzsākšanas. Citi uzskata, ka čika laika un citu astroloģisko brīdinājumu nozīme tiek pārspīlēta. Tāpat kā pilnmēness uz kādu iedarbojas spēcīgāk, uz citu – vājāk, tā arī čika laika ietekme atkarīga no cilvēka individuālā horoskopa un citu faktoru kopuma. Tomēr, ja cilvēks tic čika laika negatīvajai ietekmei, nopietnākas, praktiskas lietas šajā laikā nevajag plānot, jo var notikt tas, ko ar savu ticību “piesaucam”.
Turklāt tas nenozīmē, ka visa dzīve apstājas. Čika laiks piemērots garīgām un radošām lietām – jogai vai meditācijai, atpūtai, pastaigām, nesteidzīgām sarunām, lasīšanai u.tml. Arī ģenerāltīrīšanai vai vienkārši krāmu izmešanai.
2026. gada marta Mēness bez kursa kalendārs var palīdzēt izvairīties no neveiksmēm, ja plāno kādu svarīgu pasākumu vai lēmuma pieņemšanu.