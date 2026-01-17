Sāksies vai nesāksies biedējoši lielais sals? Sinoptiķu prognoze rītdienai 0
Svētdien būs saulaina un bez nokrišņiem, tomēr palaikam debesis var aizklāt mākoņi, liecina sinoptiķu prognozes.
Naktī uz svētdienu nokrišņi nav gaidāmi. Dominējot lēnam vējam, minimālā gaisa temperatūra būs -12..-17 grādi, bet daudzviet piekrastē būs siltāks un termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par -6..-11 grādiem.
Līdzīgi kā aizvadītajās naktīs Latvijas austrumos, debesīm skaidrojoties, temperatūra var pazemināties līdz -20 grādu atzīmei.
Rīga nakts būs auksta un termometra stabiņš var noslīdēt pat līdz -14 grādu atzīmei.
Svētdien pa dienu Latvijā pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs -5..-10 grādu robežās.
Arī Rīgā gaidāms saulains un sauss laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -8..-10 grādiem.