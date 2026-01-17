Foto: Edijs Pālens/LETA

Šodien vējš dzenās mākoņus un nokrišņi nav gaidāmi 0

LETA
9:11, 17. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Sestdien lēns vējš dzenās mākoņus, nenesot nokrišņus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Kokteilis
Kam bagāta, kam pašaizliedzīga! Kāda mīlestība tev ir lemta pēc dzimšanas datuma
Apsargs skrien, pārdevēja kliedz, un pircēji pataisīti par zagļiem: cilvēki masveidā sašutuši par attieksmi “Rimi” veikalos
Vai zināji, ka ir pārtikas produkti, kurus absolūti nevajadzētu uzglabāt ledusskapī? Par dažiem no tiem jūs būsiet pārsteigti
Lasīt citas ziņas

Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5…-10 grādu robežās, savukārt austrumu rajonos gan vēsāk, tur -10…-13 grādi.

Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas un diena būs sausa. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7…-9 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vēl viens skandāls Dailes teātrī: māksliniece apgalvo, ka bijusi pazemota un izjutusi emocionālo vardarbību
Horoskopi 18. janvārim. Atlaid kontroli un ļaujies notikumiem
VIDEO. Neticams brīdis Alpos – vīrietis izglābj lavīnā apraktu slēpotāju

Arī svētdien debesis būs daļēji mākoņainas un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra naktī sasniegs -11…-16 grādus. Piekrastē būs mazāk stindzinoši auksti – -6…-10 grādi, tomēr dienvidaustrumu rajonos būs ļoti auksti – pat līdz -18 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz -7…-12 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē – pat līdz -5…-7 grādiem.

Pirmdien laikapstākļi saglabāsies nemainīgi, vien būs par pāris grādiem aukstāk nekā svētdien.

Nākamās nedēļas pirmajā pusē laika apstākļi saglabāsies līdzīgi kā iepriekšējās dienās, bet no nedēļas vidus paliks siltāk. Tomēr gaisa temperatūra vēl aizvien būs negatīva gan dienas, gan nakts stundās. Pūtīs lēns līdz mērens vējš, un laiks joprojām saglabāsies sauss – dienas aizritēs bez ievērojamiem nokrišņiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Zodiaka zīmes sarindotas pēc gaišredzības spējām: īpaši jāuzmanās, atrodoties Zivju tuvumā
Kokteilis
Horoskopi 17. janvārim. Pozitīva un iespējām bagāta diena
Kokteilis
Katram savi “tarakāni”: zodiaka zīmju briesmīgākie ieradumi, kas sagrauj attiecības
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.