“Mēs esam uz diviem ceļiem, skats nav diezgan smuks, bet…” Inkēns nosauc Eiropas riskus 0
Mēs sēžam uz diviem ceļiem – Eiropas un Trampa, pagaidām ASV prezidents Eiropu uzskata par sabiedrotajiem, bet iziet no šī laukuma ir ļoti riskanti.
“Ja Eiropa pamazām nostiprinās, tā ir būtiska Baltijas interese, lai Eiropas Savienība kļūst ne tikai militāri un ekonomiski stiprāka, bet vispār. Piemēram, runājot par līgumu ar Indiju!” TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” komentāru sniedz Edvīns Inkēns, politikas vērotājs.
