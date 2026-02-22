Attēlam ilustratīva nozīme
Pēc gadiem ilgām diskusijām Saeima beidzot ķērusies pie grozījumiem, kas paredz lielāku aizsardzību nekustamo īpašumu pircējiem. Impulsu deva Stankeviču ģimenes gadījums, par kuru 1. februārī ziņoja TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Stāsts ir par Ingu un Kasparu Stankevičiem, kuri 2020. gadā iegādājās dzīvokli projektā “Dammes liepas”. Īpašumu savulaik attīstīja “Ordo Agency”, bet tobrīd tas piederēja Krievijas pilsonim Vladimiram Fedulovam piederošajam uzņēmumam “Vladir Investments”. Dzīvokli pārdeva uzņēmuma darbinieks Mārtiņš Vērdiņš, kuram bija izdota pilnvara.

Ģimene nezināja, ka uzņēmums iesaistīts kriminālprocesā. Neilgi pirms darījuma dzīvoklis zemesgrāmatā tika ierakstīts uz Vērdiņa vārda. Stankeviči īpašuma iegādei ņēma hipotekāro kredītu.

Pēc “Vladir Investments” iesnieguma policija dzīvokli arestēja. Pirmās instances tiesas lēma, ka īpašums paliek ģimenei, taču apelācijas instance nolēma pretēji – dzīvoklis jāatdod cietušajam uzņēmumam. Šobrīd ģimenei atliek cerēt uz Augstākās tiesas lēmumu. Kredīta atlikums ir ap 90 tūkstošiem eiro, un tas ir viņu vienīgais mājoklis.

Stankeviču gadījums aktualizējis gadiem ilgi nerisinātu problēmu. Saeimas deputāti vismaz 16 sēdēs sprieduši par to, kā aizsargāt godīgos pircējus, kuri īpašumu iegādājušies, nezinot par iepriekšējiem pārkāpumiem. Taču līdz šim universāls risinājums nav atrasts.

Tagad Tieslietu ministrija piedāvā grozījumus, kas ļautu tiesai izņēmuma gadījumos īpašumu atstāt labticīgā pircēja īpašumā.

Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!

