Gribēja dienēt, bet… Veselība kļūst par galveno šķērsli VAD – atklājas satraucoša tendence jauniešu vidū
Latvijas Televīzijas raidījums “De facto” ziņo, ka veselības dēļ vairāk nekā trešdaļai jauniešu iet secen valsts aizsardzības dienests (VAD). Viens no biežākajiem iemesliem – neiroloģiski traucējumi.
“Veselība, protams, noteikti nospēlē lomu. Vai ir viegli izdarīt visu, vai visu var izdarīt? Viss ir izdarāms, neko neizdarāmu neliek darīt. Tas biežāk ir psiholoģiski smagi. Vai es ieteiktu sagatavoties pirms dienesta, mazliet pierast pie skriešanas vai pie fiziskām nodarbēm? Noteikti, tas nāk par labu, bet bez tā var iztikt,” raidījumā saka Miķelis Znotiņš, kurš pieteicās vienā no pirmajiem VAD iesaukumiem.
VAD janvārī uzsāka sestais iesaukums. Un šobrīd jau atlasa pusotru tūkstoti jauniešu, kuri 11 mēnešu dienestu varēs sākt jūlijā. Papildus izlozēja vēl 400 obligātā kārtā. Kādēļ? Veselības dēļ!
“Visvairāk es atceros, kad pārbaudīja sākumā degunu, ausis, pārbaudīja muti un pēc tam iedeva tādas austiņas, kur pārbaudīja laikam, cik jutīgas ausis ir. Vēl bija zobārsts, ļoti labi to pārbaudīja. Par ko es biju izbrīnīts, ka dermatologs bija un pie dermatologa bija pat ļoti forši, tur tādus “free tips & tricks” (bezmaksas padomus – angļu val.) iedeva,” LTV raidījumam “De facto” sacīja NBS Štāba bataljonā valsts aizsardzības dienestu uzsākušais Aleksandrs Orbidāns.
Jauniesaucamos vērtē desmit ārsti, veic analīzes, rentgenu un citus izmeklējumus, apskata, kas redzams pieejamajās datu bāzēs. Katrs ārsts dod savu novērtējumu, bet gala slēdzienu – medicīnas komisijas vadītāja.
“De facto” komanda lūdza dalīties pieredzē jauniešus, kuri gribēja, bet netika dienēt. Kā iespējamie iemesli tika saukti nepietiekams svars, slikta redze, bet visbiežāk – cīņa ar trauksmi un pagātnē lietoti attiecīgi medikamenti, arī antidepresanti.
Padziļināti analizējot atzinumus, kuros jauniešiem tikai nedaudz pietrūcis uzņemšanai armijā, secināts, ka 35 % bija neirotiski, ar stresu saistīti un somotoformi traucējumi, 23% endokrīnās uztura un vielmaiņas slimības, 15% augšējo elpceļu slimības, 14% astma un smēķēšanas izraisītas plaušu slimības (HOPS), 13% refrakcijas traucējumi acīm (pasliktināta redze).
