Foto: Pexels

5 lietas, ko nekad nevajadzētu pieprasīt no sava partnera 0

LA.LV
21:23, 22. februāris 2026
Veselam Mīlestība

Veselīgās attiecībās savstarpēja cieņa, uzticēšanās un iekšējās brīvības sajūta ir pirmajā vietā. Kad divi cilvēki nolemj būt kopā, tas nenozīmē, ka vienam jāupurē sevi otra komforta dēļ.

Attiecības ir atbalsta un drošības telpa, nevis kontroles un ierobežojumu zona. Mīlestība nepārbauda un neuzspiež – tā balstās uz sapratni un individualitātes cieņu. Tāpēc ir lietas, ko nekad nevajadzētu pieprasīt no sava partnera.

Šādi lūgumi bieži liecina nevis par mīlestību, bet gan par nedrošību un vēlmi kontrolēt.

Nepieprasi, lai partneris mainās tevis dēļ

Viena no biežāk pieļautajām kļūdām ir cerēt, ka partneris kļūs “ērtāks” attiecībām. Patiesa tuvība sākas ar pieņemšanu, nevis mēģinājumu pārveidot otru pēc saviem standartiem. Spiediens attiecības grauj, savukārt pieņemšana stiprina saikni.

