Kāds vīrietis vārdā Kaspars sociālo mediju platformā “X” padalījies ar savu neizpratni par komunikāciju, ar kādu saskāries šovasar Cēsu slimnīcā. Viņam nav saprotams, kāpēc ārsti, sākot sarunu ar pacientu, neiepazīstina sevi – nenosauc savu vārdu.

Kaspars, kurš, kā var noprast pēc rakstītā, pats ir saistīts ar medicīnas jomu, dalās pieredzētajā: “Šovasar man nācās apmeklēt Cēsu slimnīcu. Bija ļoti dīvaina sajūta, ka neviens no ārstējošā personāla, sākot sarunu ar pacientu, nenosauca savu vārdu. Par to ir bijušas diskusijas un pat priekšlikums to noteikt ar likumu, bet šajā vietā tā bija kā atgriešanās padomju laikos.

Kad es palūdzu, vai es varētu uzzināt, kāds ir personas vārds, tas tika nosaukts, un viss it kā bija normāli, bet kopējā atmosfēra bija diezgan stīva. Es nezinu, kur ir problēma, bet es pat baidījos kaut ko jautāt, lai neizprovocētu konfrontāciju.

Kad tika veikta vakcinācija pret stingumkrampjiem, es palūdzu, vai nevarētu iedod lietošanas instrukciju. Man atteicās to iedot, un teica, lai es to paskatos internetā. Tad es lūdzu, vai es varētu nofotografēt iepakojumu, lai es varētu to atrast, tas negribīgi tika atļauts.

Es vakcinējot vienmēr piedāvāju paņemt līdzi lietošanas instrukciju. Nebija iemesla man to nesaņemt, jo tā bija iepakojumā un visdrīzāk tiktu izmesta kopā ar iepakojumu. Klīniski viss bija izdarīts pareizi, bet komunikācijā pietrūka draudzīguma un pat cilvēciskuma.”

Šis stāsts raisīja pārdomas arī citos “X” lietotājos.

Minētais rada pārdomas par to, vai mediķiem vispār māca uzvedības kultūru. Pacienta uzrunāšana uz “Tu”, neiepazīstināšana, neizskaidrošana, anamnēzes iztaujāšana turpat palātā, klātesot citiem pacientiem u.c. ir tikai daži novērojumi pieredzē ar gados vecāku tuvinieku ārstēšanu. — Iveta Ozoliņa (@0808Iveta) September 10, 2024

Labs jautājums, jo mūs mācīja ļoti pamatīgi, pat ar aktieriem nodarbībās, kuri tēloja sliktus pacientus. Un eksāmenos 50% vērtējuma bija no tā, kā runājām ar pacientiem. Man kā padomju laikā dzimušam nebija labas atzīmes šajā sadaļā, bet es apguvu ļoti daudz. — Kaspars Melkis (@KasparsMelkis) September 10, 2024

Kā raksta Mairita Lūse, Saeimas deputāte, Pacientu tiesību likumā norādīts, ka pacientiem ir tiesības zināt aprūpes personāla vārdus.

Pacientu tiesību likumā šī norma tika iekļauta. Te var jautāt slimnīcai, kā tiek nodrošināta likuma ievērošana. — Mairita Lūse 🇺🇦 (@mairitaluse) September 10, 2024

Ja es tā jautātu, tad mani izmestu ar visām panckām laukā😆Jau tā uz mani skatījās šķībi par to, ka vienkārši pajautāju, ka vēlētos zināt, kā sauc to personu, kas mērīja asinsspiedienu, un ne jau likuma dēļ, bet vienkārši, lai būtu pieklājīgs. — Kaspars Melkis (@KasparsMelkis) September 10, 2024

pff… @Stradina_slimn tas pats

Vienīgais, kas “stādījās priekšā” bija operējoša ārste un viņas rezidents. Pārējie nāca un gāja, es pat nezināju, vai tās ir māsas, sanitāri vai garāmgājēji…🤷 — SaulesNav (@SaulesNav) September 10, 2024

Tā nav tikai mazpilsētas slimnīcās, bet arī Rīgā. Neviens nezin, kā to dakteri sauc un kurš ir dakteris. Tādam pavisam vecam un slimam visi ir dakteri. Prasu, ko dr teica – neko neteica, bija tikai ienākusi. Patiesībā dr vēl nemaz nav bijis, ienākusi bija vai nu sanitāre vai māsa — Ramona (@Ramona04794985) September 10, 2024

Kā rakstīts Pacienta tiesību likuma 4.pantā: “Pacientam ir tiesības zināt ārstējošo ārstu un citu veselības aprūpes procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu, profesiju un specialitāti. Ārstējošajiem ārstiem un veselības aprūpes procesā iesaistītajām ārstniecības personām, uzsākot ārstniecību, ir pienākums informēt pacientu par savu vārdu, uzvārdu, amatu, profesiju un specialitāti.”

