Eksperti šausmās: ar cilvēkiem, kuri bieži izmanto mākslīgo intelektu, notiek kaut kas dīvains 0
Eksperti brīdinājuši, ka cilvēkiem, kuri pārāk bieži izmanto mākslīgā intelekta rīkus, tostarp “ChatGPT”, “Claude” un “Replika”, attīstās jauns un satraucošs psiholoģisks stāvoklis, raksta Daily Mail.
Cilvēki arvien biežāk vēršas pie tērzēšanas robotiem pēc draudzības, romantikas vai pat psiholoģiska atbalsta, un tas rada digitālās atkarības risku no šiem virtuālajiem kompanjoniem.
Psihologi norāda, ka populāro tērzēšanas robotu lietotājiem pastāv risks kļūt atkarīgiem no mākslīgā intelekta. Šī atkarība var būt tik spēcīga, ka pielīdzināma atkarībai no narkotikām, taču tas nav trakākais…
Psihologi arī ziņo, ka pieaug to, cilvēku skaits, kuriem veidojas “MI psihoze” – stāvoklis, kad čatboti sāk apstiprināt viņu maldus.
Kalifornijas Universitātes profesors Robins Feldmans ir norādījis, ka pārmērīga tērzēšanas robotu lietošana ir jauna digitālās atkarības forma. Virtuālie kompanjoni rada realitātes ilūziju – un tā ir ļoti spēcīga. “Ja cilvēka saikne ar realitāti jau ir trausla, šī ilūzija var kļūt pat bīstama,” viņš uzsvēris.
Publikācijā tiek vēstīts par kādu reālu gadījumu, kad 35 gadus vecā Džesika no Beļģijas sākotnēji izmantoja “ChatGPT” tikai laiku pa laikam – viņai bija veiksmīga karjera, mājas, ģimene un ieplānots kāzu datums.
Kad pirmskāzu stress kļuva nepanesams, viņa sāka lietot “ChatGPT” arvien biežāk, līdz sasniedza dienas limitus. Pēc nedēļas viņu ievietoja psihiatriskajā slimnīcā.
Vēlāk viņai diagnosticēja bipolārus traucējumus un tika secināts, ka pārmērīgā mākslīgā intelekta lietošana novedusi viņu pie psihozes.
“Man nebija ne jausmas, ka ChatGPT saasina manu stāvokli. Tas vienkārši fantazēja kopā ar mani,” viņa stāsta. “Katru ideju, ko izteicu, ChatGPT apstiprināja un papildināja – un es aizvien dziļāk iegrimu savos maldos,” sieviete piebilst.
Džesika kļuva pārliecināta, ka viņai ir autisms, ka viņa ir ģēnijs matemātikā, cietusi no vardarbības un ka ar viņu runā Dievs.