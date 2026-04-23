Prezervatīvi kļūs par luksusa preci? To ražošanas izmaksas šīs problēmas dēļ šobrīd skrien debesīs 0

7:29, 23. aprīlis 2026
Pasaules lielākais prezervatīvu ražotājs, uzņēmums “Karex”, gatavojas paaugstināt cenas par gandrīz 30%. Galvenais iemesls šādam lēmumam ir karš Irānā un tam sekojošais naftas cenu kāpums, kas dramatiski palielinājis ražošanas izmaksas, par šo plašāk vēstīts vietnē Telegraph.

“Karex”, kas piegādā materiālus tādiem pasaules slaveniem zīmoliem kā “Durex” un “Trojan”, brīdina, ka Hormuza šauruma slēgšana jau ir izraisījusi cenu pieaugumu robežās no 20-30%. Ja konflikts ieilgs un stratēģiski svarīgais tirdzniecības ceļš paliks slēgts, cenas varētu augt vēl vairāk.

Lielākā daļa prezervatīvu tiek ražoti no lateksa, kura ieguves procesā tiek izmantoti naftas pārstrādes produkti.
Tā kā Tuvo Austrumu piegādes ķēdes ir paralizētas, gumijas cena pēdējā mēneša laikā ir palielinājusies par 8,5%. “Karex” vadītājs Go Mia Kiats medijam norādījis, ka uzņēmumam nav citas izvēles, kā vien pārnest šīs izmaksas uz patērētāju pleciem.

Papildus izejvielām dārgāks kļuvis arī iepakojums un lubrikanti – silikona eļļas un alumīnija folijas cenas turpina kāpt visā piegādes ķēdē.

Lai gan uzņēmums, kas gadā pārdod piecus miljardus prezervatīvu, ir izveidojis uzkrājumus tuvākajiem mēnešiem, situācija saglabājas saspringta. Piegādes uz Eiropu un ASV tagad aizņem gandrīz divus mēnešus – divreiz ilgāk nekā pirms kara sākuma.

“Mēs redzam, ka milzīgs daudzums produkcijas atrodas uz kuģiem, kas vēl nav sasnieguši galamērķi, lai gan pēc šīs preces ir ļoti liels pieprasījums,” piebilda Go Mia Kiats.

Paradoksāli, bet tieši šogad pieprasījums pēc prezervatīviem ir pieaudzis par 30%. To veicinājusi arī Donalda Trampa administrācijas politika – ASV ir samazinājusi finansējumu ārvalstu palīdzības aģentūrai (USAID) par 92% jeb 54 miljardiem dolāru, pamatojot to ar “America First” principu.

Līdz ar to “Karex” ir jāpalielina ražošanas jauda, lai aizpildītu trūkumu, ko radījis valsts atbalsta samazinājums globālajām veselības programmām.

