Tā nav nejaušība! 7 pazīmes, kas liecina, ka atkal esi saticis cilvēku no savas iepriekšējās dzīves 0
Vai esi kādreiz jutis spēcīgu, neizskaidrojamu saikni ar kādu cilvēku, kuru tikko esi iepazinis? Tādu sajūtu, ka jūs viens otru pazīstat jau sen, kaut gan oficiāli tiekaties pirmo reizi? Daži tic, ka tas ir signāls, ka esi sastapis cilvēku no savas iepriekšējās dzīves.
Reinkarnācijas un dvēseļu ceļojumu ideja caur dažādiem iemiesojumiem ir pazīstama daudzās kultūrās jau tūkstošiem gadu. Šīs tikšanās reizēm šķiet liktenīgas, dažkārt sāpīgas, bet gandrīz vienmēr nozīmīgas.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiaļiem.