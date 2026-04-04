Laika prognoze Lieldienām

LETA
16:36, 4. aprīlis 2026
Lieldienu laikā Latvijā laiks kļūs nedaudz siltāks, tomēr saglabāsies pārsvarā mākoņains, un vietām iespējami nokrišņi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Naktī debesis lielākoties klās mākoņi – valsts rietumu daļā tās brīžiem skaidrosies, savukārt austrumos gaidāms lietus, vietām arī slapjš sniegs.

Ja šie divi satiekas, problēmas ir garantētas – astrologs nosauc visnesaderīgākos zodiaka pārus
“Kaut kas te nav labi.” Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
Kurš saka patiesību un kurš ne? Šis godīgāko zodiaka zīmju rangs, iespējams, pārsteigs daudzus
Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, kas valsts lielākajā daļā brāzmās sasniegs ātrumu 15-19 metri sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs mīnus 1, plus 4.

Elektroauto privilēģijas zem jautājuma zīmes – briest nozīmīgas izmaiņas Rīgas stāvvietu regulējumā
Vēlētāju reģistra izstrāde kavējas, pieaug bažas par tehnisko gatavību Saeimas vēlēšanām
“Viltus karoga operācija!” Ukraina asi reaģē uz apsūdzībām par spridzekļu izvietošanu Serbijā un nosauc iespējamo vainīgo

Rīgā naktī būs mākoņains laiks, gaidāms neliels lietus, bet nakts otrajā pusē debesis skaidrosies.

Rīgā pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu 15 metri sekundē. Gaiss galvaspilsētā atdzisīs līdz plus 2, plus 4 grādiem.

Lieldienās laiks Latvijā būs mākoņains, tomēr brīžiem uzspīdēs saule.

No rīta vietām ziemeļaustrumu rajonos vēl gaidāms lietus un slapjš sniegs, pēc tam nokrišņi mitēsies.

Vakarā Latviju no rietumiem sāks šķērsot jauna nokrišņu zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu.

Vējš no dienvidrietumiem, rietumiem pūtīs mēreni līdz mēreni stipri. No rīta un pēcpusdienā piekrastes rajonos vējš pastiprināsies, brāzmās sasniedzot ātrumu 15-18 metri sekundē.

Gaiss iesils dienā iesilts līdz plus 7, plus 12 grādiem.

Galvaspilsētā dienas pirmā puse būs pārsvarā saulaina, bet vakarā debesis apmāksies un gaidāms lietus.

Pūtīs mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, no rīta tas vēl saglabāsies brāzmains, sasniedzot ātrumu līdz 15 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā būs ap plus 10 grādiem.

Lieldienu kuličs – lai gads būtu veiksmīgs
FOTO. Siguldā sākas krāšņais Šūpoļu festivāls – šogad ceļojums apkārt pasaulei
7 foršas idejas! Kā ar dabīgām krāsvielām tikt pie rozā un zilganvioletām olām?
