Laika prognoze Lieldienām
Lieldienu laikā Latvijā laiks kļūs nedaudz siltāks, tomēr saglabāsies pārsvarā mākoņains, un vietām iespējami nokrišņi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Naktī debesis lielākoties klās mākoņi – valsts rietumu daļā tās brīžiem skaidrosies, savukārt austrumos gaidāms lietus, vietām arī slapjš sniegs.
Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, kas valsts lielākajā daļā brāzmās sasniegs ātrumu 15-19 metri sekundē.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs mīnus 1, plus 4.
Rīgā naktī būs mākoņains laiks, gaidāms neliels lietus, bet nakts otrajā pusē debesis skaidrosies.
Rīgā pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu 15 metri sekundē. Gaiss galvaspilsētā atdzisīs līdz plus 2, plus 4 grādiem.
Lieldienās laiks Latvijā būs mākoņains, tomēr brīžiem uzspīdēs saule.
No rīta vietām ziemeļaustrumu rajonos vēl gaidāms lietus un slapjš sniegs, pēc tam nokrišņi mitēsies.
Vakarā Latviju no rietumiem sāks šķērsot jauna nokrišņu zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu.
Vējš no dienvidrietumiem, rietumiem pūtīs mēreni līdz mēreni stipri. No rīta un pēcpusdienā piekrastes rajonos vējš pastiprināsies, brāzmās sasniedzot ātrumu 15-18 metri sekundē.
Gaiss iesils dienā iesilts līdz plus 7, plus 12 grādiem.
Galvaspilsētā dienas pirmā puse būs pārsvarā saulaina, bet vakarā debesis apmāksies un gaidāms lietus.
Pūtīs mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, no rīta tas vēl saglabāsies brāzmains, sasniedzot ātrumu līdz 15 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā būs ap plus 10 grādiem.